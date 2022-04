Uživatelé řady Galaxy S20 řeší problémy s displejem. Může za to softwarová aktualizace?

Evidujete u svého Samsungu Galaxy S20 problémy s displejem? Nejste sami. Na sociálních sítích, diskuzních fórech i na podpoře Samsungu se v posledních dnech vyrojily hlasy nespokojených majitelů, jimž se zničehonic na displeji objevila bílá, růžová nebo zelená čára táhnoucí se přes celou obrazovku.

Podle některých majitelů se tento problém objevil krátce po instalaci aktualizace, ovšem o softwarový problém se zjevně nejedná – vada obrazovky přetrvává i po obnovení telefonu do továrního nastavení. Otázkou je, zda tento problém mohl vzniknout zpackanou softwarovou aktualizací nebo se objevuje náhodně po určité době používání telefonu a s updatem to nesouvisí. Přeci jen Samsung vydává aktualizace poměrně pružně, navíc první případy se objevily už loni v srpnu.

Všichni majitelé se každopádně shodují, že chybu displeje nevyvolalo žádné mechanické poškození. Některé problém postihl krátce po skončení záruky, jiní měli „štěstí“, že jim ještě nevypršela. Druhé skupině Samsung nabídnul vrácení peněz, ta je bohužel výrazně menší, neboť Galaxy S20 je již dva roky starý model a standardní záruka je v zámoří pouze jeden rok.

My phone is just 15 months old. #s20plus without a drop or hit randomly a green line started appearing on my mobile this evening. After the software update & when the warranty period is over.@SamsungIndia @SamsungMobile @Asim_Warsi @geekyranjit @Vish_Mu__ @MangoManComic pic.twitter.com/wIgWXyxb8Z

