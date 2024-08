Usínáte u YouTube? Tahle novinka se vám trefí do noty

YouTube přidává funkci, která spoustě uživatelům chybí

Pokud is předplácíte Premium, můžete až do 2. záři vyzkoušet časovač režimu spánku

Funkce je zatím v experimentálním režimu a není jasné, zda se do služby podívá i v ostré verzi

Zatímco řada z nás potřebuje během usínání naprosté ticho a ideálně ani sebemenší náznak světla, jiní pro změnu rádi usínají u nějakého dobrého filmu či videa dle jejich preferencí. Toho si jsou evidentně vědomi také v YouTube, největším serveru pro šíření videí na internetu. Pokud také rádi usínáte u svých oblíbených videí z YouTube, jistě jste si říkali, že by se vám hodila nějaká vychytávka, aby ve chvíli, kdy usnete, se přehrávání automaticky zastavilo. A právě pro vás si vývojáři z YouTube přichystali užitečnou novinku.

Po usnutí se vám přehrávání na YouTube pozastaví

Časovač vypnutí videí je funkce, která si nyní našla cestu až na populární videoserver. Má to však jeden háček – novinka je omezena pouze na předplatitele služby YouTube Premium, a jedná se o experimentální testovací funkci. A co je možná nejnepříjemnější je fakt, že test probíhá pouze do 2. září. Poté se funkce možná dostane do YouTube jako takového v plnohodnotné podobě, nebo se naopak ztratí a zmizí na vždy – to prozatím netušíme.

Pokud si předplatíte službu Premium a chcete si časovač režimu spánku vyzkoušet, přejděte na tuto stránku a povolte jej. „Časovač režimu spánku umožňuje nastavit časovač, který po určité době automaticky pozastaví přehrávání,“ uvádí služba na svých stránkách. „Po přihlášení otevřete YouTube na mobilním zařízení nebo počítači a při přehrávání videa přejděte do nastavení a vyzkoušejte funkci Časovač režimu spánku,“ popisuje, jakým způsobem novinku použít.

Jakmile tak učiníte, můžete při otevření služby YouTube v telefonu nebo na počítači přejít do nabídky nastavení a během přehrávání videa nastavit časovač spánku na požadovaný interval, po jehož uplynutí by se mělo přehrávání zastavit. Je to tak snadné. Jen doufáme, že nepůjde jen jednorázový experiment a dočkáme se této funkce i v ostré verzi.