YouTube stále bojuje s reklamou na pornografický obsah. I přes snahy Googlu se ji nepodařilo vymýtit

Platforma pro sdílení videí YouTube se opět potýká s problémovými inzerenty

Ti lákají na své aplikace pro dospělé, které ovšem nemají na YouTube co pohledávat

Gigant z Mountain View tvrdí, že dělá vše pro jejich odstranění

Není žádným tajemstvím, že Google žije z prodeje reklamního prostoru. Na tom by nebylo nic až tak špatného, kdyby fungovaly interní mechanismy, které by zvládly rozlišovat, jaké reklamy jsou přípustné a které už jsou za hranou. Minimálně v Česku se jistě každý setkal s reklamním sdělením, které prostřednictvím zneužití ČEZu či prezidenta Petra Pavla lákaly méně pozorné uživatele na pohádkové zisky bez práce. Ačkoli jsou tyto reklamy minimálně na hraně zákona, Google se jednoduše řídí pravidlem „kdo platí, ten poroučí“. Na co už je americká společnost přeci jen citlivější, je nahota a erotické služby.

YouTube opět trápí pochybní inzerenti

I přes to, že se Google snaží co nejvíce uživatelů dostat do předplatného Premium, které nabízí veškerý obsah YouTube bez komerčních sdělení, už tak trochu zapomíná na ty uživatele, kteří se raději smíří s reklamami. Těm příležitostně nabízí nejen nemorální reklamy, ale také sdělení, která hraničí s propagací pornografie. Jedná se například o sexuálně sugestivní reklamu na aplikaci s názvem Mitha, která se v poslední době některým divákům na YouTube objevuje. Na toto sdělení si na Redditu stěžovali kupříkladu uživatelé RamanIndorii a Redditora Low_Beautiful969 a Anfz na sociální síti X (dříve známé jako Twitter). Je zde ale vysoká pravděpodobnost, že reklamu vidělo mnohem více lidí.

Když jeden z uživatelů upozornil YouTube na tento problém, zaznělo oficiální stanovisko platformy, podle kterého se YouTube těmito reklamami zabývá. Je docela nešťastné, že se na YouTube stále ještě nachází nevhodný obsah určený pro dospělé, stejně jako záplava falešných účtů, které mají nepozorné uživatele lákat na pochybné stránky.

Mluvčí YouTube nedávno uvedl, že platforma uplatňuje přísnou politiku proti reklamám se sexuálně explicitním obsahem, odstraňuje reklamy, které tuto politiku porušují, každoročně pozastaví několik milionů účtů inzerentů a také že nasadila nástroje LLM k odstranění mnoha milionů reklam. Je však patrné, že by v těchto snahách mohla být přeci jen o něco úspěšnější.

Ano, YouTube je kolos s gigantickým množstvím obsahu, který na platformu přibývá každou minutu, takže by měla být namístě jistá shovívavost. Na druhou stranu Google jedná velmi promptně v případech, kdy nějaký tvůrce obsahu poruší jeho pravidla (i když třeba jen domněle) a takový kanál ihned zablokuje. Možná by bylo vhodné se zaměřit více na nepoctivé inzerenty než na tvůrce obsahu.