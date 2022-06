Ušetříte až 10 000 Kč. Nadupané Kaabo koloběžky brutálně zlevnily, dorazil i nový model

Hlavní sezóna elektrických koloběžek je v plném proudu a pokud si chcete pořídit jednu z nejlepších elektrokoloběžek, která je v Česku k dostání, máte nyní ideální příležitost. Všechny koloběžky Kaabo teď u Mobil Pohotovosti totiž koupíte levněji až o 10 000 Kč. A předobjednat si také můžete úplnou novinku – koloběžku Kaabo Mantis 10 (2022), tedy novou a vylepšenou verzi modelu, který byl v loňském roce vyhlášen nejlepší elektrokoloběžkou na světě.

Nová verze nejlepší koloběžky roku 2021

Právě Mantis 10 je koloběžka, která se v portfoliu značky Kaabo nejvíc vyplatí. Za cenu od 29 990 Kč vám totiž nabídne dojezd až 70 km, nosnost 120 kg, rychlost až 50 km/h (elektronicky omezena na 25 km/h), odpružení předního i zadního kola a zvládne i lehčí terén nebo stoupání do prudšího kopce. Její nová verze Mantis 10 (2022) má navíc světlo, blinkry, klakson, voděodolnost IPX5 a přepínání mezi eco a turbo režimem. Stejná vylepšení pak dostala také o kus lepší Mantis 10 Plus (2022), která na českém trhu patří k těm nejprodávanějším.

Levnější až o 10 000 Kč

Nicméně i ostatní modely mají rozhodně co nabídnout, obzvlášť teď, když jejich cena klesla až o 10 000 Kč. I ta nejlevnější Kaabo koloběžka – model Skywalker 8H – nabízí velmi slušný dojezd, rychlost i konstrukci a je tudíž ideální na rychlé cestování po městě, na jízdu do práce i zpět a hravě zvládne i delší výlety do přírody. Koloběžka Kaabo může být na určité trasy také skvělou a hlavně výrazně levnější alternativou k autu, protože plné nabití její baterie vyjde průměrně na 10 korun.

Při koupi koloběžky Kaabo získáte zdarma prémiovou záruku, kdy v případě komplikací u vás servis koloběžku vyzvedne, poté opravenou zase přiveze a vy se tak nemusíte o nic starat. K dispozici je i celá řada originálních náhradních dílů a doplňků. Kaabo koloběžky si také můžete pořídit na splátky už od 608 Kč měsíčně.