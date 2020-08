Unikl snímek příští vlajkové lodě Sony i hardwarové parametry

Do éteru se zásluhou „krále leakerů“ Evana Blasse dostal render příští vlajkové lodě Sony – Xperie 5 II. Stejně jako předchůdce má protáhlé tělo s poměrem stran 21:9, minimální boční rámečky a výrazný přední rámeček a bradu.

Zadní strana také jako by vypadla z oka Xperie 5. Je zde vlevo umístěný trojitý fotografický modul, který Sony vyvinula ve spolupráci se společností Zeiss. Vzhledem k tomu, že Xperia 5 si senzory fotoaparátu vypůjčila od Xperie 1 II, je pravděpodobné, že stejný systém bude mít i Xperia 5 II. Pokud by tak tomu skutečně bylo, můžeme očekávat 12MPx hlavní fotoaparát se světelností objektivu f/1.7, 12MPx senzor s objektivem schopným trojnásobného zoomu a 12MPx fotoaparát s ultraširokoúhlým objektivem s úhlem záběru až 124°.

Na pravé boční straně jsou čtyři tlačítka, tak jako u předchůdce. Jediným rozdílem je vzdálenost posledních dvou – u Xperie 5 jsou dále od sebe. Stejně jako u minulých telefonů Sony i zde najdeme čtečku otisků prstů zabudovanou do tlačítka zapínání.

Rozdíly najdeme pravděpodobně uvnitř

Xperia 5 II vypadá skutečně velmi podobně jako předchůdce, největší rozdíl by tak měl být v hardwaru. Telefon prý bude pohánět špičkový čip Snapdragon 865, který by mělo doprovázet 8 GB operační paměti a 256 GB vnitřní paměti. Součástí výbavy by měly být i stereo reproduktory a 3,5mm jack, který předchůdce postrádal.

Smartphone bude pravděpodobně představen na veletrhu IFA 2020, který začne příští týden, a stát bude údajně 999 dolarů (v přepočtu zhruba 22 200 korun).