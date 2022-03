Origami skládačka od Samsungu? Neuvěříte, jak se dá ohýbat

Když se řekne ohebný telefon, patrně vám na mysli jako první vyvstane korejský Samsung a jeho populární modely Galaxy Z Fold 3 a Flip 3. Gigant ze Soulu rozhodně nechce usnout na vavřínech, o čemž svědčí například několik konceptů, které přivezl na letošní veletrh CES v Las Vegas. V tomto ohledu drží Samsung také několik patentů, které by mohl do budoucna proměnit ve skutečnost.

Jeden z nich představuje zařízení s více ohyby, a to jak vertikálními, tak horizontálními. Nizozemský server LetsGoDigital, který spolupracuje s grafikem Technizo Concept, na jeho základě vytvořil koncept s označením Multi Fold. Jeho autentičnost potvrdil také korejský leaker Dohyun Kim, který má k Samsungu poměrně blízko. Ostatně byl to právě on, kdo loni jako první zveřejnil informace o řadě Galaxy S22, které se posléze opravdu potvrdily.

Podle Kima skutečně Samsung Electronics vyvíjí smartphone s horizontálním i vertikálním ohybem. Když telefon složíte na výšku, obrazovka je na vnější straně, zatímco složením vodorovně je obrazovka ukrytá uvnitř, čímž je i chráněná. Kim také tvrdí, že se koncept velmi blíží reálnému prototypu, a dokonce zveřejnil i několik informací o tomto zařízení.

Samsung Galaxy Z Fold : Multi Fold Smartphone

Celkové rozměry vyvíjeného telefonu s kódovým označením Multi Fold jsou o něco větší než v případě Galaxy Z Fold 3 a Samsung údajně zvažuje nasazení nového uživatelského prostředí, které by více způsobů ohybu dostatečně využilo. Kim zároveň dodává, že v Koreji experimentují také s přídavnou fyzickou klávesnicí a s podporou dotykového pera S Pen.