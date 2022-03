Samsung Galaxy S22 Ultra: je lepší Snapdragon, nebo Exynos?

Jak to má již Samsung ve zvyku, nová vlajková loď Galaxy S22 Ultra přichází ve dvou čipsetových variantách. Americký model pohání Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, kdežto variantu pro ostatní trhy Exynos 2200. Letošní souboj mezi oběma je poměrně vyrovnaný. Shodně mezi nimi najdeme nejnovější technologie v podobě podpory 5G nebo pokročilejšího strojového učení. Potěší také fanoušky mobilních her.

Oba disponují rychlejšími, středně výkonnými i úspornými jádry. Z hlediska frekvence jsou rozdíly pouze minimální. Výkonné jádro Cortex-X2 u čipu od Qualcommu nabízí mírně vyšší frekvenci, takže lze očekávat lepší výsledky v případě úkonů zatěžujících jedno jádro. Nicméně oba čipsety jsou vyrobeny pomocí 4nm technologie od Samsungu. Hustota tranzistorů i teplotní parametry jsou tedy velmi podobné.

Papírově je zřejmé, že největším rozdílem bude grafický výkon. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 přichází s grafickým čipem Adreno 730 GPU. U Exynosu 2200 najdeme novinku v podobě Xclipse 920 GPU, což je plod partnerství mezi AMD a Samsungem.

Výsledky testů

U klasických benchmarků vychází jako vítěz Snapdragon 8 Gen 1. Poděkovat za to může především výkonné grafice, která poráží i tu v A15 Bionic od Applu. Z hlediska CPU se ale žádná revoluce nekoná a oba čipy vykazují pouze mírné zlepšení oproti svým předchůdcům.

Ačkoliv má Snapdragon 8 Gen 1 papírově nabízet mnohem vyšší grafický výkon, toho není možné dosáhnout bez dostatečného chlazení, které Galaxy S22 Ultra nemůže nabídnout. Podobný problém ale má i Oppo Find X3 Pro.

U Exynosu 2200 je překvapením, že výkon CPU je u některých benchmarků (GeekBench 5, PCMark) dokonce nižší než u minulé generace. Během testů byla zaznamenána také některá náhodná zpomalení, což na hodnocení čipu opět nepřidá. Není zcela vyloučeno, že jde o důsledek softwarové chyby.

Ačkoliv Samsung i Qualcomm své nové čipy prezentují jako to nejlepší na trhu, dle testů je zřejmé, že obě společnosti nedosáhly zásadního navýšení výkonu a pokoření konkurence. Spíše to vypadá, že ani jednomu se nedaří přijít na inovativní řešení, která by posunula laťku mobilních čipů opět o něco výše. A nepomohla tomu ani spolupráce Samsungu s AMD, do které mnozí vkládali naděje.