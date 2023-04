Unikátní aplikace od Samsungu vylepší vaše fotografie. Má to však háček

Už klasická Galerie od Samsungu poskytuje poměrně dost možností úprav. S novou aplikací Galaxy Enhance-X se možnosti úprav posunou na úplně jinou úroveň. Původně experimentální aplikace používá AI například k odstranění rozmazání a odlesků z fotografií. Nabízí také několik dalších funkcí, včetně možnosti vylepšení HDR.

Novinku už může instalovat kdokoliv z obchodu Galaxy Store. V současné době to má však jeden háček. Dostupná je pouze pro telefony řady Galaxy S23. Nejedná se přitom o nějakou exkluzivní výhodu, kterou by nechtěl Samsung zpřístupnit na starší zařízení.

Aplikace vyžaduje poměrně velké množství výpočetního výkonu pro AI algoritmy a strojové učení. V současné době údajně nabízí v tomhle ohledu dostatek výkonu pouze Snapdragon 8 Gen 2, který je právě v řadě Galaxy S23. Pracuje se však na tom, aby se mohly využít i méně výkonné telefony a později by Galaxy Enhance-X měla být dostupná i v dalších zařízeních jako je Samsung Galaxy S22 nebo řada Galaxy A.

Aplikace Enhance-X dokáže upravit jakoukoli fotografií. Není omezena pouze na snímky pořízené z telefonu Samsung Galaxy. Jakmile ji použijete k úpravě, můžete pomocí zobrazeného posuvníku na obrazovce porovnat stav před a po úpravě. Na rozdíl od Samsung Galerie nemá přístup k vaší knihovně fotografií. Místo toho musíte ručně vybrat fotografii, kterou chcete vylepšit.

