Unikají náznaky DLC pro GTA 6. Na oznámení hry samotné se přitom stále čeká

K oficiálnímu potvrzení prací na pokračování gangsterské série Grand Theft Auto došlo ze strany Rockstar Games už letos v únoru. Na oznámení jako takové však fanoušci zatím čekají marně. Dlouhé chvíle jim ukracují alespoň občasné informační úniky, díky nimž jsme se mimo jiné dozvěděli, že si vůbec poprvé v historii slavné značky zahrajeme za ženu. Další střípek do skládačky nyní přidává Tez2, který se na komunitním fóru s příznačným názvem GTAForums podělil o několik údajně autentických zajímavostí ohledně chystaného dodatečného obsahu.

Pečlivé plánování

Z dřívějších úniků vyplývá, že tvůrci plánují základní hru kontinuálně rozšiřovat o nový obsah i dlouhou dobu po vydání, což ve svém příspěvku potvrzuje i zmíněný insider. Rockstar se podle něj pustí do přípravy dodatečného obsahu už před vydáním základní hry. V tomto ohledu se s největší pravděpodobností nemýlí, neboť ve videoherním vývoji jde o poměrně běžnou praxi.

Města a městečka

Co se tyče obsahu jako takového, máme prý čekat spíše menší oddělené lokace typu ostrova Cayo Perico z GTA Online. Tvůrcům by to podle něj umožnilo s každým dalším DLC přinést i nový „heist“ – oblíbenou aktivitu z GTA 5 zaměřenou na přípravu a následné provedení velkých loupežných přepadení. Svůj příspěvek pak uzavírá zamyšlením, že bychom se s většími časovými odstupy mohli dočkat i několika nových rozlehlejších měst.

Stále je však třeba mít na paměti, že k oficiálnímu oznámení zatím nedošlo, plány se mohou během vývoje měnit a z příspěvku na fanouškovském fóru nakonec možná nezbude víc než jen zbožné přání. Otázkou je také to, nakolik uvedené informace odpovídají realitě.