Umělá inteligence přináší „život“ do her. Jak se změní herní světy?

Umělá inteligence usnadní definování charakteru herní postavy, nahradí až 500 000 řádků dialogu

Herní svět je jako dynamický organismus reagující na hráčovy akce novou úrovní nepředvídatelnosti

NPC mohou simulovat lidské chování ve hrách, v metaverse může vzniknout zcela nová úroveň života

V herním průmyslu už moc často nenarazíte na hru, kterou by vyvíjel jeden člověk čtyři roky bez nároku na výplatu, jako tomu bylo například u dobře známe klasiky Prince of Persia z roku 1989.

Dnes se hodnota herního průmyslu pohybuje ve stovkách miliard dolarů ročně a na trhu je nespočet studií, kteří chrlí jeden titul za druhým. Čas vývoje se ale nezkracuje, naopak se stává, že si musíme počkat někdy i sedm, nebo dokonce devět let. Což většinou vede k revitalizaci enginu a herních mechanik, protože vzhledem k období, ve kterém vychází by byla zastaralá.

Vývoj totiž stojí obrovskou dávku času a financí, takže je potřeba množství kompromisů, i přes to, že vývojáři mnohdy pracují stovky hodin přesčasů. A tak se často setkáváme sice s obrovskými, ale vlastně prázdnými světy, plytkými dialogy, slabým příběhem a nelogickým chováním postav. To vše dostaneme zabalené alespoň v hezké grafice, i když ani to nemusí být pravidlem. Jak by tyto výzvy mohla pomoci vyřešit umělá inteligence?

Vývoj her

U vývoje her patří mezi časově velmi náročné činnosti například tvorba modelů a jejich animace. Tato činnost dokáže zabrat měsíce až roky práce týmu vývojářů, grafiků, 3D modelářů, texturářů a animátorů. S nástroji, které jsou již dnes dostupné, je možné tento proces zkrátit z měsíců na týdny a z roků na měsíce. Výsledky zatím nejsou sice dokonalé, ale i tak je možné ušetřit velké množství času a nákladů. A tyto technologie a jejich výsledky se každým dnem zlepšují.

Podobně dokáže umělá inteligence pomoci u nejnáročnější fáze vývoje, kterou je posledních 20% vývoje, tedy odstraňování bugů a napojení všech částí do jednoho celku. Což je navíc činnost, která dokáže být pro vývojáře velmi frustrující. Se správnými nástroji a správně naučeným jazykovým modelem by se celý proces testování a opravy bugů dal výrazně zkrátit.

Dynamický svět

S příchodem umělé inteligence se herní svět dokáže proměnit v dynamický organismus, který reaguje na hráčovy akce což ovlivňuje celý ekosystém hry, a přináší neustálé změny a nečekané události. Hra samotná se tak může stát mnohem dynamičtější, realističtější a méně předvídatelná. A nikdy se nemusí opakovat.

Pokud bychom nechali dostatečnou volnost vlivu umělé inteligence, mohlo by docházet i k masívnímu efektu motýlích křídel. Jako například u procedurálně generovaných her, kde se každá hra generuje dynamicky na základě hráčových akcí a chování. To by znamenalo, že hráči se mohou těšit na nepředstavitelné možnosti větvení příběhu, který budou tvořit zcela dle vlastních rozhodnutí nebo interakcí.

Jedním z příkladů, kde se povedlo dobře využít procedurálně generovaného algoritmu je například No Man’s Sky, kde máme k dispozici přes 18 kvintiliónů planet, které můžeme navštívit. A i zde je to opravdu jen drobná ukázka toho, čeho bychom byly schopni s využitím AI.

I omezený vliv umělé inteligence by světu samotnému dokázal vdechnout „život“, jaký jsme doposud neviděli. Což mě vede k dalšímu tématu, kterým jsou interakce ne-hráčských postav.

Dialogy a chování NPC

Dialogy ve hrách jsou často velmi omezené, kvůli čemuž jsme vytrhávání z prostředí virtuálního světa díky naprosté nelogičnosti či plytkosti konverzací. Na druhou stranu, pokud si tvůrci hry dají tu práci, aby vytvořili kvalitní dialogy a dobrý dabing, pak je to extrémně zdlouhavý a nákladný proces.

Například pro hru Red Dead Redemption 2 trvalo celé nahrávání 2 200 dní. A celkový rozsah dialogů pro tuto hru dosahoval neuvěřitelných 500 000 řádků. Pokud bychom však měli NPC poháněné umělou inteligencí, tak by dokázali nejen vést smysluplné dialogy vzhledem k aktuálně probíhající situaci v jejich okolí, ale také by dokázali simulovat lidské chování přímo ve hře. A to vše prostým vydefinováním charakteru postavy. A dialog s NPC postavami již nemusí být o vybírání dialogových možností, ale můžeme ho vést tak, jako bychom mluvili s člověkem.

I zde by bylo samozřejmě potřeba nastavit určité mantinely, aby se nám například kovář nestal potulným pěvcem apod. Postavy by však mohli vytvářet nejen určité vztahy a vazby mezi sebou navzájem, ale například by dokázali i takové věci, jako ustanovit vládu v jednotlivých osadách a městech, vytvořit vlastní zákony a ekonomiku založenou na prostředí a interakci s hráči či okolními vlivy.

Vše samozřejmě platí jak o spřátelených, tak nepřátelských postavách. Mohlo by se tak stát, že členové nepřátelské skupiny, které jste zrovna překazili plány, vypíší odměnu na vaši hlavu, a pak pro vás nastanou krušné chvíle.

Budoucnost herního průmyslu

Umělá inteligence přináší do tohoto odvětví dříve nepředstavitelné možnosti. Ačkoliv jsme teprve na začátku této cesty, vizionářské myšlenky a inovativní technologie slibují neuvěřitelnou budoucnost pro herní tituly. Kde každé jejich rozhodnutí má dopad na svět, ve kterém svůj příběh prožívají a hráči budou mít mnohem více svobody.

Samozřejmě vím, že většina z těchto technologií a nástrojů ještě nejsou ve stavu, kdy je lze jednoduše použít nebo nasadit. Nicméně každým dnem, spousta lidí a firem, stejně jako já, pracuje na tom, aby tato budoucnost nebyla až tolik vzdálená.