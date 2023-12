Umělá inteligence přímo v Messengeru: Meta naučí své aplikace novým kouskům

Meta oznámila dvě desítky funkcí umělé generativní inteligence, které chystá pro své aplikace

Například rovnou uvedla do provozu vlastní generátor obrázků Imagine Meta AI

Messenger nově nabídne end-to-end šifrování jako výchozí

Společnost Meta se nedrží pozadu v závodě o nejpraktičtější využití funkcí umělé generativní inteligence. V zatím posledním, prosincovém sdělení na svých stránkách Meta oznámila, že v rámci svých nejoblíbenějších aplikací – tedy Facebooku, Messengeru, Instagramu a dalších – testuje na 20 AI funkcí a vylepšení.

Facebook s AI funkcemi

Samozřejmě ne všechny najdou využití pro běžné uživatele (některé jsou například propojené s chytrými brýlemi Ray-Ban Meta), nicméně celá řada z nich ano, a o těch si dnes povíme. Tou nejzajímavější je pravděpodobně schopnost generovat obrázky a grafiku přímo v aplikaci Facebook Messenger.

Funkce zvaná Reimagine navazuje na stávající generátor obrázků umělé inteligence Imagine Meta AI, který výrobce testuje již několik měsíců. Podobně jako u nástroje Midjourney stačí zadat klíčové slovo „imagine“ a pak zadat libovolně dlouhé znění příkazu, co má AI vygenerovat.

Takto má Reimagine fungovat ve skupinových chatech: „Po vytvoření obrázku může některý z vašich přátel stisknout a podržet obrázek a doplnit ho jednoduchým textovým pokynem, přičemž Meta AI vygeneruje zcela nový obrázek doplněný o další příkazy.“ Meta v oficiálním příspěvku uvádí, že funkce bude co nevidět dostupná pro Messenger a Instagram.

Zároveň s tím si může technologii generování obrázků společnosti Meta vyzkoušet každý přímo v prohlížeči, a to na webu Imagine with Meta AI. Tento generátor by měl být mimořádně schopný ve vytváření obličejů, coby databázi má totiž reálné fotky z Facebooku a Instagramu.

Další novinky Meta AI

Další velkou věcí je napojení umělé inteligence do Reels napříč Instagramem a Facebookem. Pokud například budete s vašimi kamarády či rodinnými příslušníky ve společném chatu hledat vhodnou destinaci na dovolenou nebo výlet, můžete vyvolat Meta AI a nechat si poradit. Ta kromě obrázků zajímavých míst nabídne výsledky i z oblasti Reels, tedy krátkých videí na výšku, která úplně původně Meta okoukala od sociální sítě TikTok.

Novinek je ale ještě celá řada. Přes automatizovaná přání k narozeninám, přes hluboké možnosti AI při úpravě fotek a tak podobně. Na mnoha dalších funkcích se pracuje, ale ne všechny zamíří do ostré verze najednou. Meta rovněž oznámila, že Messenger nově začne u všech zpráv využívat koncové (end-to-end) šifrování. Až doposud bylo nutné tuto funkci zapínat manuálně pro jednotlivé konverzace.