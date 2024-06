Umělá inteligence může způsobit jadernou válku, varuje Donald Trump. Sám ji ale používá

Trump je fascinován schopnostmi umělé inteligence

Sám ji už využil na přepsání svého projevu

Zároveň ale varuje před případnými hrozbami a zneužitím

Bývalý prezident Donald Trump se nedávno v podcastu Logana Paula podivoval nad schopnostmi generativní umělé inteligence, obzvláště nad její schopností psát mu projevy.

Generativní projevy

Během podcastu Trump prozradil, že použil nejmenovanou AI k revizi jednoho ze svých projevů, a obdivoval její výsledky. „To, co to dělá, je tak šílené,“ prohlásil Trump. „Nechal jsem si umělou inteligencí přepsat projev a bylo to uděláno tak krásně. Řekl jsem si: ‚Tohle budu používat‘. Nikdy jsem nic takového neviděl.“

Trump bohužel neposkytl žádné detaily, a tak nevíme, který projev si nechal přepsat umělou inteligencí, zda šlo jen o revizi, nebo mu sepsala třeba i celé pasáže, jestli mu to pak jeho pisálek přepisoval a jakou umělou inteligenci vlastně použil. V části podcastu, kde o umělé inteligenci mluví, se nad ní ale opakovaně podivuje a žasne nad tím, jaké schopnosti má a jak rychlá dokáže být.

Deepfake Trump v jaderné válce

Zároveň ale před zneužitím generativní umělé inteligence varoval. Řekl, že sám viděl jedno video, kde byl na první pohled on sám, prodávající blíže nespecifikovaný produkt, jen aby si uvědomil, že takovou reklamu nenatočil. Někdo prý zneužil jeho podobiznu i hlas a vytvořil tzv. deepfake Trumpa, kterému vložil do úst něco, co sám Trump údajně nikdy neřekl.

Trump v podcastu také varoval před zneužitím podobných deepfaků v kontextu případných válek, kdy zmínil konkrétní příklad falešného oznámení o vyslání nukleárních raket na jiný stát. Takový stát by pak prý mohl být uvěřitelným deepfakem natolik zmaten, že se začne v rámci minut bránit.

Bude Trump regulovat AI?

Neustále se vyvíjející nástroje umělé inteligence, respektive velkých jazykových modelů, stále více zasahují do různých aspektů života i byznysu. Je tak jen otázkou času, než začnou ve větší míře probublávat i do politiky a obecně do státní sféry.

Trump je v současnosti sice bývalý americký prezident, nicméně za několik měsíců budou v Americe další prezidentské volby a právě Trump se bude ucházet o znovuzvolení. Je pak otázkou, jak zrovna on bude přistupovat k případným regulacím nástrojů generativní umělé inteligence, neboť něco takového může mít příští americký prezident teoreticky na stole.