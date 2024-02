Umělá inteligence děsí Hollywood. Významného producenta šokovala generovaná videa

Vlivný hollywoodský herec, producent i režisér v jednom zastavil obří expanzi studia

Ta měla dosáhnout skoro jedné miliardy dolarů

Hlavním důvodem je šok z kvalit generování videí skrze model Sora

Tyler Perry oznámil, že na neurčito pozastavuje plánované rozšíření svého studia v Atlantě za 800 milionů dolarů. Důvod? Obrovské pokroky v nástrojích generativní umělé inteligence, konkrétně v nedávno představeném modelu Sora, který zvládne generovat velice přesvědčivá videa.

Sora jako budoucnost filmařiny?

Pro Hollywood tak jde o de facto druhý zásadní okamžik, kdy AI promlouvá do praktického fungování filmových studií. Perry, známý herec, filmař a majitel studia, vyjádřil svůj údiv, nebo možná lépe řečeno šok či zděšení, nad schopnostmi modelu Sora. Ten totiž slibuje revoluci ve filmové produkci tím, že v podstatě eliminuje potřebu natáčení na místě a fyzických kulis.

Perryho obavy ale přesahují technologické zázraky umělé inteligence a zaměřují se na potenciální ztrátu pracovních míst v celém odvětví. Důsledky integrace umělé inteligence do filmové produkce jsou rozsáhlé a znepokojivé, od herců až po členy štábu. Nejde totiž jen o herce, ale právě o ty stovky a v některých případech třeba i tisíce dalších lidí všemožných profesí, od elektrikářů, přes truhláře, až třeba po potápěče, kteří se na některých velkých filmech podílí.

Rozšíření Perryho studia mělo být v hodnotě cca 800 milionů dolarů a mělo na jeho pozemku postavit celkem dvanáct samostatných natáčecích studií. Jenže tomu je teď konec, respektive je to minimálně na nějakou dobu pozastaveno. Perry přitom není žádný technický analfabet a sám přiznává, že umělou inteligenci použil ve svých dvou nadcházejících filmových (ale zatím neoznámených) projektech. Prý mu umělá inteligence pomohla zefektivnit některé procesy týkající se makeupu a ušetřila mu spoustu hodin práce.

Navzdory praktickým výhodám si je tak Perry velmi dobře vědom širších důsledků AI, zejména jejího dopadu na zaměstnanost v oboru. Vzhledem k tomu, že konverzace o umělé inteligenci a jejích důsledcích se stále rozvíjí, slouží Perryho rozhodnutí pozastavit velkou expanzi svého studia jako užitečný startovní bod pro velký a tolik potřebný dialog. Hollywood bude totiž jedním z míst, které v následujících letech zasáhne AI ohromným způsobem.

Kdo je Perry?

Pokud vám náhodou jméno Tyler Perry nic neříká, vězte, že jde o poměrně známého a především úspěšného scenáristu, režiséra, producenta, herce a vůbec vlivnou osobnost v Hollywoodu. Perry je širšímu publiku známý zejména tím, že vytvořil kultovní, prostořekou postavu Madea, kterou na plátně ztvárňuje velice efektně. Vlastní ale také Tyler Perry Studios, rozsáhlé produkční zařízení v Atlantě.

Tyler Perry má za sebou také velice plodnou režisérskou kariéru, kdy vedl řadu filmů a televizních pořadů. Jeho filmová série Madea, v níž vystupuje drsně mluvící starší žena, je minimálně v Americe velice populární. Kromě toho režíroval dramata jako A Jazzman’s Blues, Why Did I Get Married? a For Colored Girls a televizní seriály jako House of Payne, The Oval a Sistas.

Kromě role Madey předvedl Perry své herecké schopnosti i mimo „vlastní“ tvorbu. Ztvárnil titulní roli detektiva v adaptaci Jamese Pattersona v thrilleru Alex Cross (2012) a vysoce postaveného právníka Tannera Bolta v thrilleru Gone Girl (2014). Perry se objevil také ve filmech Star Trek (2009), Vice (2018) a Neohlížej se (2021).

AI vs hollywoodští scenáristé

Na začátku článku jsem zmínil, že aktuální pozastavení téměř miliardové investice do budování nových studí je druhou zásadní hollywoodskou událostí týkající se AI. Za tu první bysme totiž mohli považovat loňské stávky scenáristů a herců. Ty sice jen a pouze o AI nebyly, ale právě nakládání s nástroji umělé inteligence bylo jedním z důležitých bodů smluv mezi studii a odbory. A právě u použití AI vznikaly velké třecí plochy.

Jednou z největších obav scenáristů, přesněji řečeno Writers Guild of America (WGA) byly obavy z nahrazení lidských scenáristů. Vzhledem k tomu, že algoritmy umělé inteligence budou schopny generovat zápletky, dialogy, a dokonce celé scénáře, studia jsou v pokušení snížit náklady tím, že se budou spoléhat na umělou inteligenci a nebudou platit scenáristy.

Jenže i kdyby umělá inteligence zcela nezrušila práci scenáristů a nepřipravila tisíce lidí o práce, WGA se obává, že by mohla degradovat psaní na pouhou editační roli. V praxi by to prý mohlo vypadat tak, že by nástroje generativní umělé inteligence vytvářely minimálně první návrhy scénářů, ne-li rovnou celé scénáře, a lidský pisálek by je jen lehce upravoval.

Prompt: “A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.” pic.twitter.com/0JzpwPUGPB — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Dalším faktorem byly pochopitelně i peníze spojené s tantiémy. Spisovatelé totiž často dostávají průběžné příjmy (odměny), když je jejich dílo znovu použito nebo licencováno. WGA se tak právem obávala, že obsah generovaný umělou inteligencí, vytvořený potenciální analýzou předchozí práce spisovatele, by mohl obejít tradiční struktury tohoto systému finančního ohodnocení.

Prozatím si scenáristické odbory v aktuální smlouvě se studii vydupali například zásadu „práva vědět“. Studia tak sice nemají zakázáno používat AI, ale jsou povinna informovat scenáristy, pokud jsou nástroje umělé inteligence používány jakýmkoli významným způsobem během vývoje nebo psaní scénářů.

Nová smlouva obsahuje také ustanovení o vyjednávání o kompenzaci, pokud je materiál vytvořený umělou inteligencí použit v konečném scénáři. Tím je zajištěno, že scénáristé obdrží odpovídající odměnu, pokud je jejich práce nepřímo použita k trénování modelů umělé inteligence nebo pokud finální scénář do značné míry závisí na částech vytvořených umělou inteligencí.

Důležité také je, že aktuální smlouva obsahuje formulaci, která řeší potenciální mezery týkající se zmíněných pravidelných odměn. Pokud umělá inteligence generuje obsah založený ve velké míře na předchozí práci scénáristy, může mít nárok na průběžné platby.

V praxi to tak znamená, že pokud studio použilo nástroj umělé inteligence k vygenerování první verze scénáře, bude o tom informováno WGA a bude následovat jednání o případné kompenzaci, pokud budou prvky této verze použity v konečné verzi.

Dohoda WGA je sice svým způsobem průkopnická, ale neřeší zcela všechny problémy spojené s využíváním AI a bude tak nesmírně zajímavé sledovat praktické dopady jak smlouvy, tak i případného využívání nástrojů AI.

AI vs hollywoodští herci

Na druhé straně hollywoodského spektra tu pak máme herce, respektive herecké odbory Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Tam byly jedním z největších problémů loňské stávky například obavy o neoprávněné použití podobizny. Hrozilo totiž, že by studia mohla používat podobu a hlas herce k vytváření nových scén bez jeho souhlasu nebo účasti. To by mohlo vést k situacím, kdy je hercova podoba použita pro role, s nimiž by nesouhlasil, což by mohlo poškodit jeho pověst nebo i budoucí kariérní příležitosti.

S tím jdou pak ruku v ruce i obavy o ztrátu kontroly. Herci se obávali, že ztratí kontrolu nad tím, jak přesně může být jejich podoba použita. Umělá inteligence by mohla zmanipulovat jejich tváře a hlasy tak, aby říkali nebo dělali věci, které ve skutečnosti nikdy neudělali, což by se jim pochopitelně nemuselo líbit.

Jedním z diskutabilních bodů byly i obavy, by že využití umělé inteligence mohlo studiím umožnit obejít placení herců tím, že by je nutila vystupovat „virtuálně“ a díky digitálním podobiznám prakticky neomezeně.

SAG-AFTRA zastupuje také kaskadéry a dabéry a ostatně už nějakou dobu vidíme, že skrze nástroje typu 11Labs opravdu není problém vytvořit či použít už existující hlas a nechat si jím číst libovolný text. O to těžší práci by pak měli dabéři, kteří by najednou nebyli tolik potřeba.

Podobně jako v případě WGA si to SAG-AFTRA vyřešila v nové smlouvě zavedením velmi silného modelu založeného na souhlasu. Studia nemohou vytvořit digitální repliku herce pro použití v nové produkci bez jeho výslovného písemného souhlasu. To dává hercům významnou kontrolu nad tím, jak je jejich podoba využívána.

Prompt: “Animated scene features a close-up of a short fluffy monster kneeling beside a melting red candle. the art style is 3d and realistic, with a focus on lighting and texture. the mood of the painting is one of wonder and curiosity, as the monster gazes at the flame with… pic.twitter.com/aLMgJPI0y6 — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Ve smlouvě byly také zavedeny podrobné struktury kompenzací. Za každé použití digitální podobizny herce musí být herci náležitě zaplaceno. Ve smlouvě jsou uvedeny různé úrovně plateb podle rozsahu a povahy výkonu vytvořeného umělou inteligencí.

Produkce využívající digitální repliky musí také nově tuto skutečnost jasně sdělit divákům i účinkujícím. Předejde se tak situacím, kdy si účinkující nejsou vědomi, že je využíváno jejich „digitální dvojče“.

Podobně jako WGA si SAG-AFTRA zajistila právo revidovat a upravovat smluvní ustanovení s tím, jak se technologie umělé inteligence vyvíjí.

Pokud tak chce studio použít umělou inteligenci například k digitálnímu obnovení výkonu zesnulého herce v novém filmu, bude potřebovat souhlas hercovy pozůstalosti a případně pozůstalých členů SAG-AFTRA spojených s hercem.

Pokud by studio chtělo herce digitálně zestárnout nebo výrazně změnit jeho vzhled, vyžadovalo by to souhlas herce a pravděpodobně by to znamenalo další kompenzaci.

Nejistá budoucnost smlouvám navzdory

Jakkoliv si tak scenáristické i herecké odbory vyjednaly využívání nástrojů umělé inteligence víceméně a převážně ve svůj prospěch, neznamená to, že jsou za vodou. Tlak velkých hollywoodských studií na co největší sesekání nákladů nebyl předloni ani loni nijak výjimečný a bude pokračovat i nadále. A právě nástroje generativní umělé inteligence jsou jedním z efektivních nástrojů, jak toho mohou studia dosáhnout. Bohužel, převážně na úkor lidských pracovníků, čemuž se právě příslušné odbory pokusily zabránit.

A to se jim zatím i vcelku povedlo, byť bude nesmírně zajímavé sledovat, jak se bude situace vyvíjet a jak bude vypadat vyjednávání v roce 2026 – aktuální smlouvy se totiž podepsaly pouze na tři roky a my si můžeme být jistí, že za dva roky budou nástroje umělé inteligence s největší pravděpodobností zase o kus dál.