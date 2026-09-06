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Ugreen má bezdrátovou powerbanku chlazenou kapalinou. Lépe odvádí teplo a prodlouží životnost

Michael Chrobok
Michael Chrobok 6. 9. 12:00
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Powerbanka Ugreen MagFlow Pro Magnetic Power Bank na veeltrhu IFA v Berlíně
  • Čínský Ugreen na veletrh IFA ukázal powerbanku chlazenou kapalinou
  • Má kapacitu 10000 mAh a bezdrátové dobíjení skrze standard Qi 2.2
  • Cena ale není zrovna lidová – v přepočtu zhruba 4 tisíce korun

Powerbanka je běžnou součástí našich životů, ostatně nejen chytré telefony moc dlouho při životě nevydrží, pokud je aktivně používáte, a zásuvka není vždy k dispozici. Dalo by se říci, že vyrobit powerbanku, která by byla něčím výjimečná, je v dnešní době obzvláště těžký úkol. Pro čínskou společnost Ugreen je to nicméně výzva – na svém stánku na veletrhu IFA v Berlíně prezentovala MagFlow Pro Magnetic Power Bank, která se pyšní tekutým chlazením.

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Futuristická powerbanka chlazená kapalinou

Ugreen MagFlow Pro Magnetic Power Bank není jen velmi složitý název pro v principu jednoduché zařízení. Čínská firma známá pro své příslušenství do této 10000mAh powerbanky zvládla vměstnat tekuté chlazení, což je podle Ugreen vůbec poprvé, kdy se tato technologie objevila v powerbance s bezdrátovým nabíjením, které mimochodem zvládá skrze nabíjecí cívku standardu Qi 2.2. Powerbanku využívá mikropumpu, která pomáhá chladící kapalině cirkulovat a lépe odvádět teplo od důležitých komponentů, jako je právě technologie bezdrátového nabíjení.

Přes okénko na přední straně powerbanky můžete sledovat proudění chladicí kapaliny. Samotný systém funguje ve spojení s měděnou fólií a speciální konstrukcí, která odděluje jednotlivé nabíjecí komponenty, čímž pomáhá omezit hromadění tepla, prodloužit životnost bateriových článků powerbanky, stejně jako vašeho telefonu, a zajistit mu dodávku výkonu až 25 W. Díky tomu by měla být powerbanka MagFlow Pro i po dlouhém nabíjení na dotek chladnější.



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Kromě bezdrátového nabíjení zařízení je powerbanka vybavena integrovaným úchytem pro kabel USB-C a portem USB-C, které oba umožňují nabíjení zařízení výkonem až 45 W. To je však zároveň maximální výstupní výkon zařízení MagFlow Pro, takže připojení více zařízení současně sníží rychlost nabíjení. Pozitivní je, že powerbanka Ugreen MagFlow Pro Magnetic Power Bank je už nyní v prodeji, a to za cenu 150 dolarů, tedy přibližně okolo 4 tisíc korun, což není zrovna malá částka.

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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