Ubisoft opět v problémech. Vydavatel zrušil několik her a odložil očekávaného Avatara

V souvislosti se zveřejněním finančních výsledků za první čtvrtletní aktuálního fiskálního roku se francouzský vydavatel Ubisoft podělil o několik informací o chystaných hrách. Fanoušky však příliš nepotěšil. Hlavní zprávou se totiž stal odklad očekáváného akčního dobrodružství Avatar: Frontiers of Pandora. Vydavatel rovněž potvrdil zrušení čtyř herních projektů včetně akce Splinter Cell pro virtuální realitu.

Chystaná herní adaptace Avatara přitom měla podle původních plánů dorazit ještě letos, což potvrzuje i důvěryhodný insider Tom Henderson. Podle něj Ubisoft ještě před týdnem ubezpečoval své partnery, že hra stihne předvánoční sezónu. Novinář Jeff Grubb poté na Twitteru uvedl, že titul podle zákulisních informací sice disponuje povedenou grafikou, avšak hratelnost zatím trpí poměrně zásadními nedostatky. Dle Ubisoftu se hry dočkáme až v průběhu příštího fiskálního roku, tedy ne dříve než v dubnu 2023.

What I heard is that the game looks pretty and the gameplay is in rough shape. This was about a month ago. https://t.co/C7yNII3KVO

— Jeff Grubb, No. 3 games journalist (@JeffGrubb) July 21, 2022