5 nejočekávanějších her, které přijdou v druhé polovině roku 2022

V letním období moc velkých videoherních titulů nevychází, o to víc se hráči těší na podzim

Druhé pololetí roku 2022 má patřit novému Call of Duty nebo RPG ze světa Harryho Pottera

Dorazí také očekávané pokračování God of War s podtitulem Ragnarök

Po letním volnu opět usedneme nejen k pracovním, ale i herním strojům. Očekává se totiž příchod mnoha nových AAA titulů, které byly oznámeny v uplynulých měsících. Jaké nové videohry mohou fanoušci ve druhé polovině roku 2022 vyhlížet? Prozradíme, že na své si přijdou nejen PC hráči, ale i konzolisté.

God of War: Ragnarök

Datum vydání: 9. listopadu 2022

Vyjde na PlayStation 4 a PlayStation 5, později nejspíš i na PC

Půjde o pokračování severské poutě Kratose a jeho synka. Vyhlížené akční příběhové RPG naváže na události v prvním díle. Opět se můžete těšit na řadu pamětihodných nepřátel ze skandinávské mytologie, špičkovou audiovizuální stránku a rozsáhlý otevřený svět, který byl k vidění již v prvním díle z roku 2018. Pokračování by mělo vyjít v listopadu 2022, avšak mezi fanoušky se šušká o možném dalším odkladu.

God Of War Ragnarok - PlayStation Showcase 2021 Reveal Trailer s CZ titulky | PS5

Call of Duty: Modern Warfare II

Datum vydání: 28. října 2022

Vyjde na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 a PlayStation 5

S velkým návratem počítají pro letošní rok i fanoušci akčních FPS. Těšit se mohou na zbrusu novou kampaň navazující na reboot z roku 2019. Série Call of Duty je ve videoherním světě synonymem pro tu nejlepší hratelnost i věrné a zábavné zpracování zbraní a vždy se našlo místo také pro sofistikovaný příběh. V kuloárech prosakuje, že letos by vývojáři z Activision rádi přidali víc taktických prvků, aby hráči více rozmýšleli svůj postup hrou. Chybět nemá ani oblíbený režim více hráčů a snad i zombie mód.

Call of Duty: Modern Warfare II - World Gameplay Reveal Trailer

The Callisto Protocol

Datum vydání: 2. prosince 2022

Vyjde na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 a PlayStation 5

Něco pro fanoušky tísnivého sci-fi hororu. The Callisto Protocol však nemá být jen tak ledajakou emzáckou lekačkou – podle mnohých jde o duchovního nástupce legendární ságy Dead Space, která společně s filmovým Vetřelcem vynesla žánr vesmírného hororu na absolutní vrchol. Novinka láká na perfektní audiovizuální děs, propracované prostředí „opuštěné“ vesmírné lodi a samozřejmě i zajímavě zpracované mimozemské nepřátele.

The Callisto Protocol - State of Play June 2022 Trailer | PS5 & PS4 Games

Hogwarts Legacy

Datum vydání: prosinec 2022

Vyjde na: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 a Nintendo Switch

Hra, po které velké množství fanoušků volalo, ale málokdo v ni skutečně doufal. Hogwarts Legacy má být směsicí žánru akční adventury a RPG s otevřeným světem. Důležitá je ale tematika: škola čar a kouzel v Bradavicích, svět známý z knih i filmů známé série Harry Potter. Podle dostupných informací si každý hráč vytvoří svého vlastního studenta, se kterým bude rozkrývat tajemství Bradavic, plnit hlavní i vedlejší úkoly, učit se novým dovednostem i kouzlům a samozřejmě pečovat o roztomilé magické tvory.

Hogwarts Legacy - State of Play Official Gameplay Reveal | PS5, PS4

Saints Row

Datum vydání: 23. srpna 2022

Vyjde na PC, Xbox Series X|S, PlayStation 4 a PlayStation 5

Restart série si zaslouží i další akce s otevřeným světem – Saints Row. V této hře vklouznete do role šéfa mafiánského gangu a vaším cílem bude rozpoutat v ulicích města totální armageddon. Hráči častokrát Saints Row titulují jako „ujetého rebelujícího bratra série GTA“. Tyto dvě herní ságy skutečně sdílí mnoho společného, jako je například rozsáhlý svět, šťavnaté dialogy i množství vedlejších aktivit. Buďme k sobě upřímní, na nové Grand Theft Auto se těší každý. Saints Row je ale ideální volba pro výplň tohoto čekání.

SAINTS ROW – Game Awards Gameplay Trailer

Které tituly měly vyjít, ale nevyjdou?

V průběhu roku 2022 jsme se dozvěděli, že několik her přislíbených pro letošek vyjde až za rok. Kterých se to týká? Tak kupříkladu fantasy z alternativní současnosti Forespoken, jehož první datum vydání bylo květen 2022 a posléze říjen 2022, až se z toho stal leden 2023. Podobný osud potkal i velkolepé vesmírné RPG Starfield od studia Bethesda. Dle vývojářů je na něm ještě hodně práce, a proto má jejich nový počin dorazit až v první polovině příštího roku. A co se fanoušků Nintenda týče, očekávaný sequel pro The Legend of Zelda: Breath of the Wild měl původně také vyjít ještě letos, ale dle vývojářů se to nestihne. Nový termín byl stanoven na jaro 2023.