Ubisoft na E3 2021: překvapivý Avatar a nová ukázka z Far Cry 6

Tradiční videoherní veletrh E3 se nekoná v Los Angeles, jak jsme byli až doposud zvyklí, ale kvůli stále probíhající pandemii se musíme smířit se sérií virtuálních konferencí, na kterých herní giganti představují své plány do budoucna. Mezi prvními byla francouzská společnost Ubisoft.

Kdo očekával skutečně velkou herní nálož, musel být mírně zklamán. Na konferenci Ubisoft Forward se představovaly primárně přídavky do již existujících her, nicméně pár překvapení Francouzi z rukávu vytáhli. Pokud vás uchvátil před pár lety svět Pandora ze snímku Jamese Camerona Avatar, můžete se těšit na návrat na zelenou planetu ve hře Avatar: Frontiers of Pandora. Na titul si nicméně budeme muset počkat až do příštího roku, kdy vyjde na konzole, PC, Stadii a Amazon Luna.

Avatar: Frontiers of Pandora – First Look Trailer

Watch this video on YouTube

Novým trailerem se připomenul také Far Cry 6, který bude zasazen na tropický ráj jménem Yara, jenž stylizací připomíná Kubu. Trailer sice neukázal nic z hratelnosti, nicméně pomohl vykreslit vztah hlavního záporáka, diktátora Antóna Castilla, s jeho synem Diegem. Ten má do idylky rozhodně velmi daleko a už se těšíme, jaký to bude mít vliv na samotný příběh. Ubisoft také oznámil přídavek do Far Cry 6, kterým budou ikoničtí záporáci z předchozích titulů.

Far Cry 6: Meet the Villain: Antón Cinematic | #UbiForward

Watch this video on YouTube

Fanoušky hudebních her potěší nový Rocksmith+ a Just Dance. Hráči Rainbow Six: Siege dostali novou výzvu v podobě titulu Extraction, který předchozí díl v mnohém připomíná, nicméně tentokrát je na pořadu dne mimozemská invaze. Extraction vychází už 16. září na Xbox One, Xbox Series X a S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC a Stadii.

Rainbow Six Extraction: Cinematic Reveal Trailer

Watch this video on YouTube

Přídavků se dočká i titul Watch Dogs: Legion, do kterého se podívá hrdina prvního dílu Aidan Pierce a ikonická postava z druhého dílu Wrench. Také Assassin’s Creed: Valhalla dostane obsah navíc, který zahrnuje obléhání Paříže a vzdělávací procházku Discovery Tour, kterou můžete znát z předchozích dvou dílů.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: Gameplay Sneak Peek Trailer | #UbiForward

Watch this video on YouTube

Ubisoft si též připravil jedno oznámení pro méně náročné hráče a fanoušky titulů od Nintenda. Spojení Maria a Rabbids ve hře Mario + Rabbids: Sparks of Hope navazuje na čtyři roky starý titul Kingdom Battle. Zachránit s Mariem a Rabbids galaxii můžete už příští rok na konzoli Nintendo Switch.