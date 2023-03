Twitter řeší obří skandál. Na internet unikly části zdrojového kódu

Části zdrojového kódu Twitteru se objevily na platformě GitHub

Data mohla být na síti k dispozici několik měsíců

Za zveřejněním nejspíše stojí některý z bývalých zaměstnanců společnosti

Téměř každá softwarová společnost si svůj zdrojový kód chrání jako oko v hlavě. V něm se totiž ukrývá tajemství úspěchu dané služby či platformy, které by jistě nechtěla vyzrazovat potenciální konkurenci či útočníkům. Přesto se tu a tam stane, že některé firmě některé části kódu uniknou na internet. S touto šlamastykou se nyní potýká také jedna z nejoblíbenějších sociálních sítí na světě, Twitter. Tomu někdo některé kusy kódu umístil na populární server GitHub, kde spolu vývojáři sdílí svou práci, na což upozornil web The New York Times.

Uniklá data na platformě mohla být až několik měsíců, než nyní zástupci Twitteru vyplnili příslušné dokumenty, které požadují stažení kódu. Zdrojový kód na GitHub umístil účet s přezdívkou „FreeSpeechEnthusiast“, v překladu nadšenec pro svobodu slova, což je narážka na dřívější slova Elona Muska, kdy se prohlásil za zastánce absolutní svobody projevu. Jak se zdá, miliardář nemá pochopení pro ironii.

Kromě žádosti o stažení kódu totiž Twitter podal žalobu u soudu v Kalifornii ve snaze získat informace o uživatelích GitHubu, kteří by mohli inkriminovaná data stáhnout a také o samotném člověku, který data na server nahrál. Bloomberg uvádí, že v žalobě žádá Twitter soud, aby nařídil společnosti GitHub zveřejnit jména, adresy, telefonní čísla, e-maily, profily na sociálních sítích a IP adresy uživatelů. Samotný Twitter má podezření na bývalého zaměstnance, který společnost opustil v posledním roce. Vzhledem k masivnímu propouštění, které od Muskovy akvizice Twitter postihly, však tento seznam není zrovna nejužší.