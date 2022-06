Twitter je o krok blíže k odkupu Muskem. Navíc přijde o jedno z největších omezení

Před několika měsíci šokovalo svět oznámení miliardáře a excentrického podnikatele Elona Muska, jenž prohlásil, že chce koupit oblíbenou sociální síť Twitter za astronomickou částku 44 miliard dolarů, tedy přibližně bilion korun. Námluvy netrvaly příliš dlouho, avšak po svém rozhodném kroku Musk trochu svůj krok přehodnotil a zařadil zpátečku. Chvíli to vypadalo, že z velkého obchodu nakonec sejde, ovšem nyní se velká akvizice opět posunula trochu kupředu.

