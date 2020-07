Twitter čelí největšímu hackerskému útoku v historii. O účet přišel Musk, Obama, Gates i Apple

Twitter dnes v noci zažívá naprosto bezprecedentní hackerský útok. Neznámí hackeři získali kontrolu nad množstvím účtů celebrit, významných firem a politiků. Zasažen byl Bill Gates, Barack Obama, Apple, Kim Kardashian, Kanye West, Mr. Beast, Mike Bloomberg, Uber, Elon Musk, Joe Biden, Jeff Bezos a další. Samostatnou kategorií jsou pak účty legitimních společností a platforem zabývajících se kryptoměnami. I ty padly za oběť akci hackerů.

Hackeři na účtech zveřejnili víceméně identické tweety žádající lidi, aby poslali peníze v Bitcoinech na určitou adresu. Dotyčná osoba či organizace následně údajně poslanou částku zdvojnásobí a pošle zpět. Jde o typický podvod s využitím kryptoměn.

Není jasné, jak k takto širokému a koordinovanému útoku mohlo vůbec dojít. Je potvrzeno, že zasaženy byly i účty s dvoufázovým ověřováním. Vzhledem k tomu, že navíc jde o velmi významné účty, lze očekávat, že jejich zabezpečení je na dobré úrovni.

You may be unable to Tweet or reset your password while we review and address this incident.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020