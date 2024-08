Trump dostal Cybertruck od kontroverzního youtubera. Proč si ho nemůže nechat?

Kandidát na prezidenta USA Donald Trump zamířil na stream Adina Rosse

Během něj obdržel například hodinky značky Rolex či Cybertruck s netradičním polepem

Podle amerických zákonů si jej pravděpodobně nebude moci ponechat

Ve Spojených státech pomalu nabírá na obrátkách předvolební kampaň, která rozhodne o příštím prezidentovi, či prezidentce. Velké množství pozornosti na sebe v poslední době strhává kandidát Republikánů a bývalý prezident Donald Trump, na kterého byl spáchán pokus o atentát. To ho nicméně neodradilo od jeho volební kampaně, právě naopak – nyní se potkal s kontroverzním herním youtuberem Adinem Rossem. Ten si pro něj připravil poměrně netradiční dárek.

Dary během volební kampaně mají své limity

Ross je 23letý streamer s miliony sledujících na platformách Kick, X (dříve Twitter) a YouTube, proslulý svými bouřlivými výstupy, které často překračují hranice slušného chování. V minulosti například poskytl prostor krajně pravicovému Nicku Fuentesovi a také údajnému obchodníku s bílým masem Andrew Tateovi, který je jeho mentorem. V březnu Ross omylem donášel na Tatea, když se chystal uprchnout před trestním stíháním do Rumunska. Po několika zákazech na Twitchi v průběhu let, z nichž poslední je trvalý, se Ross v roce 2023 přesunul na streamovací platformu Kick, která povoluje kontroverzní obsah a téměř není moderována. „Můžeme si k*rva dělat, co chceme,“ řekl tehdy svým fanouškům.

Streamer zahájil svůj stream přiznáním, že mnozí pochybovali, že se mu skutečně podařilo získat rozhovor s Trumpem. „Dnes to bude nejdůležitější stream, jaký jsem kdy dělal,“ řekl poté, co Trump vystoupil za doprovodu skladby Many Men (Wish Death) od 50 Centa a připojil se k Rossovi před skromným publikem.

„Všichni si mysleli, že to bude falešné,“ dodal v reakci na to, že Rossův poslední politický trhák, kterým měl být rozhovor se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem, se místo toho odehrál s profesionálním imitátorem. Ross, který měl na hlavě čepici s nápisem Make America Great Again (Udělejme Ameriku znovu velkou), se v rozhovoru ani nesnažil působit nestranně.

Donald Trump in Tesla Cybertruck. pic.twitter.com/yMbIfNoAu3 — DogeDesigner (@cb_doge) August 5, 2024

Poté, co kontroverzní streamer nechal Trumpa postěžovat si na jeho oblíbená témata, přistoupil k předávání darů. Nejprve dal bývalému prezidentovi zlaté hodinky značky Rolex. „To je skvělá hodinářská firma,“ řekl Trump, když krabičku otevíral. „Teď už vím, že to stojí za to,“ dodal a zřejmě žertoval, že se Trumpovi vyplatilo vystoupit na Rossově kanálu. Tím hlavním hřebem ale bylo předání zbrusu nového Cybertrucku, samozřejmě ve stylovém polepu, který vyobrazoval fotografii Trumpa ihned po pokusu o atentát.

Steamer Adin Ross gave Trump a Rolex watch during his livestream. pic.twitter.com/KaRdTTi7TV — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) August 5, 2024

Co si známý streamer ovšem neuvědomil je fakt, že jeho dar může být potenciálně nezákonný. Jelikož je Trump uprostřed volební kampaně, vztahuje se na veškeré příspěvky limit ve výší 3300 dolarů (cca 76 tisíc korun) od jednotlivce. „Poskytování darů v hodnotě desítek tisíc dolarů kandidátovi představuje nezákonný a nadměrný příspěvek na volební kampaň,“ říká Brendan Fischer, zástupce výkonného ředitele skupiny Documented, která sleduje finanční toky v politice. „Předpokládám, že jakmile Trump promluví se svými právníky, dočkáme se oznámení, že dary odmítá, nebo je věnuje na charitu.“

Donald Trump does his infamous dance move with Adin Ross and says he’s going to save TikTok and keep it going 😭🔥 pic.twitter.com/6ymTweK531 — ryan 🤿 (@scubaryan_) August 5, 2024

Jak se nakonec Trump a kontroverzní streamer k celé záležitosti postaví není prozatím jasné. „Důkazy naznačují, že Ross poskytl nebo se snažil poskytnout nezákonný příspěvek, takže by mohl čelit občanskoprávním sankcím,“ dodává Fischer. „Nepřekvapilo by mě však, kdyby Trump dar odmítl a Ross by se odvolával na neznalost zákona, a v takovém případě předpokládám, že Federální volební komise by se touto záležitostí příliš dlouho nezabývala.“

V závěru streamu se nicméně pokusil apelovat také na mladé voliče. „Trump TikTok rozhodně zakazovat nebude,“ řekl. „Zatímco Biden a Harrisová vůbec netuší, co to znamená.“ Trump původně ve Washingtonu vedl kampaň za zákaz aplikace, kterou vlastní čínská společnost ByteDance, ale začátkem letošního roku, když se ucházel o hlasy mladých, svůj postoj zcela změnil. Názorové veletoče nejsou u bývalého prezidenta Trumpa ničím novým, tudíž je nelze brát za bernou minci ani nyní.