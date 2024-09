Trump dal Muskovi zajímavou pracovní nabídku. Nejbohatší muž světa je z ní nadšen

Bývalý americký prezident a současný kandidát na prezidenta USA Donald Trump tvrdí, že má pro Elona Muska, šéfa Tesly, Twitteru a SpaceX, zajímavou pracovní nabídku. Nejbohatšího muže světa chce Trump najmout do čela navrhované „Komise pro efektivitu vlády“ (Government Efficiency Commission). A Musk prý souhlasil, že ji povede.

Ve čtvrtek měl exprezident nejmocnější země světa projev v Newyorském ekonomickém klubu, a přestože se již dříve o možnosti Muska jako vedoucího této komise šuškalo, nyní je to poprvé, co se k celé záležitosti Trump vyjádřil oficiálně.

„Vytvořím komisi pro efektivitu vlády, jejímž úkolem bude provést kompletní finanční a výkonnostní audit celé federální vlády a vydat doporučení pro drastické reformy,“ uvedl Trump. Dále, jak již bylo zmíněno, naznačil, že Musk souhlasil s vedením této komise, což sám potvrdil během rozhovoru s Lexem Friedmanem na začátku tohoto týdne.

"I have discussed with Donald Trump the idea of a government efficiency commission and I would be willing to be part of that commission."

一 Elon Musk pic.twitter.com/muuTAT5xlS

— DogeDesigner (@cb_doge) August 3, 2024