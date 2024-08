Musk má z ostudy kabát: rozhovor s Trumpem se opozdil, o důvodech navíc lhal

Jedním z velkých témat v tomto týdnu je bezesporu rozhovor kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa s miliardářem Elonem Muskem. Rozhovor byl oznámen exprezidentem v minulém týdnu na platformě Truth, nicméně žádné další podrobnosti jsme se už nedozvěděli. Když konečně nadešel čas, kdy se měl rozhovor odehrát, provázely ho technické problémy. O jejich povaze navíc podle zdrojů serveru The Verge kontroverzní miliardář lže.

Rozhovor Elona Muska s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem měl bouřlivý začátek. Rozhovor, který byl veden na X Spaces a měl začít v pondělí večer ve 20:00 SELČ, se okamžitě zhroutil a začal až po 42 minutách. Ti, kterým se podařilo dostat se do Spaces, uvedli, že přenos začal lo-fi technem, které hrálo z Trumpova účtu zhruba 30 minut. Osmnáct minut poté, co měla konverzace začít, Musk prohlásil, že sociální síť X se stala terčem „masivního DDOS útoku“, který znemožnil, aby rozhovor pokračoval podle plánu.

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down.

Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024