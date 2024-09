Tesla má už brzy uvolnit očekávanou funkci: vysadí vás před obchodem a sama zaparkuje

Po dekompilaci chystané aktualizace mobilní aplikace Tesla to vypadá, že se Muskova společnost konečně chystá vydat dlouho očekávanou funkci samočinného řízení Actually Smart Summon (ASS). Uživatelé v Evropě ale opět ostrouhají.

Tesla Summon je funkce, která řidičům v USA už umožňuje doslova přivolat jejich vůz přímo k nim. Pokud například stojíte před obchodem s potravinami a vaše Tesla je zaparkovaná poblíž, můžete si ji k sobě skrze mobilní aplikaci zavolat. Kromě toho může dokonce i sama zaparkovat poté, co z ní na parkovišti před obchodem vystoupíte.

I see no more debugging strings being added, so that's good. Still seems like this is going to come out and be BETA, but could be wrong on that.

– New account documents that will show up in the app like FSD, and Premium Connectivity

App Build time: Mon Aug 26 2024 20:06:33 EST

— Tesla App Updates (iOS) (@Tesla_App_iOS) August 29, 2024