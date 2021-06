Trilogie Crysis dostane vylepšené verze. Remasterovaná kolekce dorazí na podzim

Společnost Crytek po nedávných náznacích oficiálně potvrdila práce na vylepšené trilogii futuristických stříleček Crysis. Zatímco remaster legendárního prvního dílu se na pultech obchodů objevil už loni, nyní jsme se dočkali potvrzení, že nový grafický kabátek dostane rovněž druhý (původně z roku 2011) a třetí díl (z roku 2013).

Ve zkušených rukou

Vývoj vylepšených verzí mají na starost lidé ze studia Saber Interactive, kteří mají s vylepšováním her poměrně bohaté zkušenosti – v minulosti se podíleli například na Halo: The Master Chief Collection a ostatně i na úpravě prvního Crysis. O konkrétních vylepšeních jsme se však příliš nedozvěděli. Tvůrci se totiž omezili na vágní vyjádření o lepším zážitku a uceleném příběhu v jedné kolekci.

Crysis Remastered Trilogy - Teaser Trailer

Dočkáme se výraznějších grafických vylepšení?

Remaster prvního Crysis přitom bezprostředně po vydání čelil kritice hráčů kvůli absenci výraznějších změn oproti originálu (pro který fanoušci navíc vytvořili řadu povedených grafických modifikací).

Obě pokračování se v grafickém zpracování posunula ještě o kus dopředu a dodnes vypadají velmi dobře. Výrazné vizuální zlepšení nad rámec ray tracingu a podobných technologií se proto nejeví příliš pravděpodobně. První záběry si ostatně můžete prohlédnout v přiloženém traileru.

Crysis Remastered Trilogy vyjde v průběhu podzimu na všechny myslitelné platformy – PC, Xbox One a PS4 (s kompatibilitou pro Xbox Series X/S a PS5) i Nintendo Switch. Tituly bude možné zakoupit v balíčku či samostatně, což by mohli ocenit například hráči, kteří již vlastní vylepšenou „jedničku“ a rádi by si kolekci doplnili pouze o dvojici pokračování.