Třetí generace Apple AirPods klepe na dveře: kdy se dočkáme představení?

Na své první tiskové konferenci v letošním roce představil Apple nové iPady Pro, barevné iMacy a lokalizační štítek AirTag. Podle původních spekulací mělo být součástí konference také představení nových sluchátek Apple AirPods, nicméně na ně nepřišla řada. Nové odhady nicméně hovoří o velmi brzkém termínu, ve kterém se nám nové AirPody ukáží v celé své kráse.

YouTuber Luke Miani přišel s exkluzivní zprávou pro web AppleTrack, že představení nových AirPodů proběhne už za pár dní, konkrétně v úterý 18. května. Třetí generace Apple AirPods by přitom neměla přijít s velkou parádou, ale pouze v doprovodu krátké tiskové zprávy a aktualizace obchodu. Kromě nových sluchátek se máme dočkat také vyšší kvality streamované hudby v rámci nového stupně předplatného Apple Music s přídomkem HiFi.

Nebylo by to poprvé, kdy by Apple oznámil nový produkt bez fanfár a pompézní tiskové konference. Například současný model sluchátek AirPods Pro byl představen právě touto cestou, tedy jen zveřejněním tiskové zprávy. Jestli Apple příští týden v úterý skutečně představí nová sluchátka, se teprve ukáže.