Třetí beta One UI 7 odhaluje další novinky. Tohle všechno se změnilo

S blížícím se datem představení nových vlajkových chytrých telefonů od Samsungu postupují také práce na softwarové nadstavbě One UI 7, která bude do značné míry tahákem pro budoucí zákazníky, neboť smartphony z řady Galaxy S25 ji dostanou jako první. Ačkoli finální verze populární nadstavby ještě není hotová, Samsung nyní uvolnil třetí beta verzi One UI 7, jenž se nyní šíří v rámci řady Galaxy S24 a obsahuje několik úprav uživatelského rozhraní a opravy různých chyb.

A jaké jsou novinky v rámci třetí bety? V nové vertikální nabídce aplikací je k dispozici poznámka, která uživatelům vysvětluje, že seznam aplikací se nyní posouvá vertikálně. Samsung také opravil chybu s posuvníkem, která řadu uživatelů štvala. Změnila se rovně ikona baterie, zlepšilo se škálování widgetů a panel rychlého nastavení je nově širší.

Samsung také umožnil připnout panel s rychlým přístupem k aplikacím na levou stranu obrazovky. Kromě toho přidal Samsung také novou ikonu pro Galaxy AI a změnil různé zvuky v celém systému. Vylepšení se dočkaly také ovládací prvky funkce „Now Bar“ na zamykací obrazovce. Třetí beta verze se nyní šíří ve vybraných regionech v rámci řady Galaxy S24 pro uživatele přihlášené do beta programu One UI 7, ale zatím není oficiálně známo, kdy a zda vůbec bude aktualizace dostupná pro ostatní zařízení Galaxy.

New UI sounds (had to record like this, best I could do) pic.twitter.com/uKUyRzcQkM

— That Josh Guy (@thatjoshguy69) January 6, 2025