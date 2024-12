TP-Linku hrozí v USA zákaz. Donald Trump brzy rozhodne o osudu čínské firmy

Čínská společnost TP-Link, známá výrobou síťového příslušenství pro domácí Wi-Fi, zejména pak routerů a modemů, čelí ve Spojených státech amerických kritice bezpečnostních organizací, včetně státem řízeného Úřadu pro průmysl a bezpečnost (BIS). Není vyloučeno, že výrobky této společnosti budou po přezkoumání na americkém trhu zakázány.

Podle informací serveru The Wall Street Journal (WSJ) mají routery TP-Link vyráběné v Číně obsahovat kritické bezpečnostní trhliny, které výrobce nijak neřeší, a to i přes opakovaná upozornění. Naposledy na možné problémy upozorňoval v říjnu letošního roku Microsoft.

The U.S. is investigating whether Chinese-made TP-Link internet routers, used in millions of American homes, should be banned https://t.co/j6KUGy1Pxd

— The Wall Street Journal (@WSJ) December 20, 2024