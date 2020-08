Tohle zní slibně: ASUS Zenfone 7 bude vlajková loď s cenou střední třídy

ASUS představil na začátku letošních prázdnin herní smartphone ROG Phone 3, ovšem ochuzeni nebudeme ani o mainstreamový vlajkový model. Pokračovatel loňského Zenfone 6 dorazí sice v pozdějším termínu než obvykle, ale nepochybně bude mít co nabídnout.

Série smartphonů ASUS Zenfone 7 bude oficiálně představena příští týden 26. srpna v 8:00 našeho času, tchajwanská firma chystá pro tuto příležitost online tiskovku streamovanou na YouTube.

Pozvánka samotná mnoho informací neprozrazuje, od toho tu máme jiné zdroje – informátor Roland Quandt ze serveru WinFuture.de nám prozradil klíčové parametry a ceny paměťových variant. Zenfone 7 bude vlajkovým smartphonem se vším všudy, pohánět jej bude čipset Qualcomm Snapdragon 865+, do výbavy dále dostane 8 GB RAM, 256GB úložiště a 5 000mAh baterii.

ASUS Zenfone 7 w/ SD865+ 8/256GB and 5000mAh sounds like it could be a good deal at 549 Euro.

