Tohle si scenáristé nevymysleli: 10 filmů o přežití, ze kterých mrazí

- Amputace vlastní ruky, uspané děti v zatopené jeskyni i 72 dní v Andách; tyhle situace si scenáristé nevymysleli
- Filmy vycházejí ze skutečných událostí, některé postavy a situace ale tvůrci výrazně změnili
- Většinu filmů najdete v běžném předplatném, další si můžete půjčit jednotlivě
U filmů o přežití podle skutečných událostí často znáte konec dopředu. O havárii v Andách nebo o záchraně z thajské jeskyně psaly noviny po celém světě. Přesto se od těch příběhů těžko odtrhnete. Chcete vidět, jak se z toho ti lidé dostali, a zároveň vám vrtá hlavou, kolik z toho, co sledujete na obrazovce, se doopravdy stalo.
Vybrali jsme deset filmů, jejichž jádrem je doložená událost. Při srovnání se skutečností překvapí, že amputace, hlad ani riskantní záchranné operace nejsou hollywoodskou nadsázkou. Filmaři ale dlouhé příběhy nejen zkracovali, někdy měnili i celé situace a role jednotlivých lidí.
127 hodin (2010): ruka pod balvanem a nikdo neví, kde jste
Danny Boyle v roce 2010 natočil film o tom, co si většina lidí raději ani nepředstavuje. Horolezec Aron Ralston v podání Jamese Franca sestupuje odlehlým kaňonem, když se pod ním uvolní balvan a přimáčkne mu pravou ruku ke skále. Téměř celý děj se odehrává v úzké štěrbině, kde si Ralston šetří vodu, natáčí vzkazy rodině a postupně dochází k jedinému řešení, které mu zbývá.
Skutečný Ralston uvízl v dubnu 2003 v kaňonu Bluejohn v Utahu a balvan vážil kolem 360 kilogramů. Nikomu neřekl, kam jede, takže ho dlouho nikdo nehledal. Po více než pěti dnech si zlomil kosti uvězněného předloktí a ruku odřízl tupým nástrojem z kapesního multitoolu. Potom slanil asi dvacetimetrovou stěnu, vydal se pěšky ven a narazil na nizozemskou rodinu, která přivolala pomoc. Sám Ralston film později označil za téměř dokumentární. Vymyšlené je hlavně veselé koupání se dvěma turistkami v podzemním jezírku; s dívkami se skutečně potkal, místo koupání jim ale ukazoval základní lezecké pohyby.
Kde sledovat: Disney+, Apple TV Store
ČSFD: 81 %
Třináct životů (2022): děti museli uspat, aby je dostali ven
Zatímco Ralston zůstal uvězněný sám, v jeskyni Tham Luang na severu Thajska uvízla celá skupina. Dvanáct chlapců z fotbalového týmu Wild Boars a jejich trenér do ní vešli v červnu 2018, monzunové deště ale za nimi zaplavily chodby. Britští jeskynní potápěči Rick Stanton a John Volanthen je našli živé až začátkem července, kilometry daleko za zatopenými úseky. Ron Howard o záchraně v roce 2022 natočil Třináct životů s Viggem Mortensenem, Colinem Farrellem a Joelem Edgertonem v rolích potápěčů.
Nejšílenější část filmu je zároveň nejlépe doložená. Australský anesteziolog a potápěč Richard Harris děti před transportem uspával ketaminem, aby pod vodou nepropadly panice. Další dávky jim po cestě podávali doprovázející potápěči, kteří uspané děti v celoobličejových maskách a neoprenech táhli úzkými chodbami s nulovou viditelností. Harris přitom šanci chlapců na přežití předem odhadoval na nulu. Evakuace se podařila, při přípravách ale zemřel bývalý příslušník thajských námořních speciálních jednotek Saman Kunan, kterému došel vzduch při rozvážení potápěčských lahví. Film zachovává riskantní způsob evakuace, některá nebezpečí ale přidává: při jednom z ponorů padají skály, zatímco ve skutečnosti potápěče ohrozila přívalová voda. Na záchraně se podílely tisíce vojáků, dobrovolníků i místních farmářů, kteří nechali zaplavit svá pole odčerpanou vodou, zatímco na plátně nesou děj hlavně tři potápěči.
Kde sledovat: Prime Video
ČSFD: 87 %
33 životů (2015): 69 dní sedm set metrů pod zemí
O osm let dřív se celý svět díval do jiné díry v zemi. V srpnu 2010 se zřítila část dolu San José u chilského Copiapó a 33 horníků zůstalo uvězněných zhruba 700 metrů pod povrchem. Sedmnáct dní nikdo nevěděl, jestli vůbec žijí. Muži mezitím dělili zásoby určené na pár dní tak, že každý dostal jednou za dva dny dvě lžičky tuňáka, sušenku a doušek mléka. Teprve když záchranáři vytáhli vrták na povrch, našli na něm lístek se zprávou, že jsou všichni v úkrytu v pořádku.
Film Patricie Riggen z roku 2015 s Antoniem Banderasem v roli výřečného Maria Sepúlvedy se drží základního průběhu katastrofy, včetně závěrečné záchrany, kdy horníky vytahovali jednoho po druhém v úzké kapsli Fénix. Nejvíc upravuje to, co se odehrávalo nahoře. Několikaměsíční technickou operaci s vrty, státními úřady a zahraničními týmy vměstnává do několika scén a některé konflikty si přímo vymýšlí. Třeba facka, kterou sestra jednoho z horníků uštědří ministrovi, je filmovou fikcí.
Kde sledovat: Rakuten.tv, Apple TV Store
ČSFD: 67 %
Everest (2015): katastrofa, o které se přeživší přou dodnes
Islandský režisér Baltasar Kormákur v roce 2015 zrekonstruoval nejslavnější tragédii moderního horolezectví. V květnu 1996 se o výstup na vrchol pokoušelo několik komerčních expedic. Horolezci se kvůli zpoždění vraceli až pozdě odpoledne, kdy je zastihla prudká bouře. Během dvou dnů zemřelo na obou stranách hory osm lidí, mezi nimi zkušení vůdci Rob Hall a Scott Fischer, které v Everestu hrají Jason Clarke a Jake Gyllenhaal.
Řada scén, které působí jako filmová zkratka, se stala doopravdy. Hall skutečně zůstal pod vrcholem s vyčerpaným klientem a ještě stihl přes vysílačku napojenou na satelitní telefon mluvit se svou těhotnou ženou na Novém Zélandu. Texasan Beck Weathers v podání Joshe Brolina byl na hoře ponechán jako mrtvý, a přesto se sám dopotácel do tábora. Nepálský pilot ho pak vyzvedl vrtulníkem z výšky, kam se tehdy běžně nelétalo.
Spornější jsou motivace a rozhodnutí jednotlivých lidí, protože svědectví přeživších se v nich rozcházejí. Novinář Jon Krakauer, který byl součástí Hallovy výpravy a o katastrofě napsal slavnou knihu, film ostře odmítl. Scénu, v níž odmítá vyrazit na pomoc kvůli sněžné slepotě, označil za výmysl, protože za ním podle něj nikdo do stanu nepřišel. Kormákur namítl, že vycházel z více svědectví a nechtěl příběh vyprávět z pohledu jediného účastníka. Základní průběh katastrofy tedy film zachovává, k jeho výkladu toho, kdo nese jakou vinu, je ale lepší přistupovat s odstupem.
Kde sledovat: SkyShowtime, Apple TV Store
ČSFD: 76 %
Než přišla bouře (2018): 41 dní sama uprostřed Pacifiku
Kormákur se k tématu přežití vrátil o tři roky později, tentokrát na moři a s mnohem volnějším přístupem. Tami Oldham a její snoubenec Richard Sharp vypluli v září 1983 z Tahiti na jachtě Hazana do San Diega. O tři týdny později je zastihl hurikán Raymond. Richard poslal Tami do podpalubí, loď se převrátila a Tami se po úderu do hlavy probrala zhruba po 27 hodinách. Richard byl pryč.
Co následovalo, je těžko uvěřitelné i bez filmových úprav. Tami ze zbytků oplachtění sestavila nouzovou plachtu, z mořem zaplavené kabiny vyčerpávala vodu, živila se hlavně konzervami a jen pomocí sextantu a hodinek určovala směr k Havaji. Do přístavu Hilo doplula po 41 dnech. Film se Shailene Woodley a Samem Claflinem ale dlouho hraje s tím, kdo je na lodi s ní, zatímco skutečná Tami byla od chvíle, kdy se probrala, úplně sama. Richardovu přítomnost na poničené jachtě si filmaři vymysleli, a divák tak její boj o přežití prožívá jinak.
ČSFD: 66 %
Nic nás nerozdělí (2012): Vánoce v Thajsku, které ukončila tsunami
Španělský režisér J. A. Bayona vypráví příběh rodiny, kterou o Vánocích 2004 během dovolené v letovisku Khao Lak zasáhla tsunami. Tsunami po zemětřesení v Indickém oceánu tehdy zabila přes 200 tisíc lidí. Lékařka María Belón, její manžel Enrique Álvarez a tři synové katastrofu přežili, přestože je voda od sebe oddělila a María utrpěla vážná zranění. Nejstarší, desetiletý Lucas, zůstal s ní a pomáhal jí, zatímco otec hledal mladší dva syny.
Belón s filmaři úzce spolupracovala a detaily katastrofy, od síly vody po chaos přeplněných nemocnic, patří k nejsilnějším stránkám filmu. Největší změna je na první pohled vidět: ze španělské rodiny se stali anglicky mluvící Bennettovi v podání Naomi Watts, Ewana McGregora a mladičkého Toma Hollanda. Film si vysloužil také výtky, že katastrofu, která zasáhla hlavně místní obyvatele, ukazuje téměř výhradně očima evropských turistů.
ČSFD: 80 %
Plavkyně (2022): tři hodiny ve vodě vedle přetíženého člunu
Část příběhu sester Mardiniových, která zní nejvíc jako hollywoodský výmysl, má skutečný základ. Yusra a Sara v srpnu 2015 utekly z válečné Sýrie a v Turecku nastoupily do nafukovacího člunu s osmnácti dalšími lidmi, přestože byl určený pro šest až sedm pasažérů. Uprostřed Egejského moře selhal motor a člun začal nabírat vodu. Obě sestry spolu s dalšími dvěma plavci skočily do moře, aby člunu odlehčily, a přes tři hodiny ho tlačily a táhly, dokud nedorazil na řecký Lesbos.
O rok později plavala Yusra Mardini na olympiádě v Riu za historicky první tým uprchlíků a svou rozplavbu na sto metrů motýlek dokonce vyhrála. Režisérka Sally El Hosaini obsadila do hlavních rolí skutečné sestry Nathalii a Manal Issaovy, což je ve společných scénách znát. Tvůrci Plavkyň dlouhou cestu přes Balkán do Německa zkrátili a některé epizody sloučili nebo přesunuli, aby se příběh vešel do jednoho filmu.
Kde sledovat: Netflix
ČSFD: 69 %
Nezlomný (2014): 47 dní na voru bylo teprve začátkem
Louis Zamperini běžel v roce 1936 na olympiádě v Berlíně a o pár let později sloužil jako bombometčík amerického bombardéru. Když se v květnu 1943 jeho B-24 při pátracím letu zřítil do Pacifiku, Zamperini, pilot Russell Phillips a Francis McNamara se dostali na záchranné čluny. McNamara během plavby zemřel, zbylí dva vydrželi 47 dní s minimem jídla a vody, mezi žraloky a pod palbou japonského letadla.
Angelina Jolie natočila Nezlomného v roce 2014 podle knihy Laury Hillenbrandové a na scénáři se podíleli i bratři Coenové. Zatímco jiné filmy z tohoto výběru končí záchranou, tady je vylovení z moře jen přechodem do horší kapitoly: Zamperiniho a Phillipse zajali Japonci a válku přežili v zajateckých táborech, kde Zamperiniho soustavně týral dozorce Mucuhiro Watanabe. Film celý příběh zkracuje a končí návratem domů, takže na Zamperiniho poválečný boj s traumaty a pozdější smíření s bývalými trýzniteli zbude jen pár vět v závěrečných titulcích.
Kde sledovat: Rakuten.tv, Apple TV Store
ČSFD: 73 %
Proti ledu (2022): dva muži, dvě arktické zimy a tábor, kde už nikdo nebyl
Nejdelší boj o přežití v osamění se v tomto výběru odehrál před více než sto lety. Dánský polárník Ejnar Mikkelsen se v roce 1909 vydal s lodí Alabama do severovýchodního Grónska hledat záznamy výpravy, jejíž vůdce v ledu zahynul. Loď zamrzla u Shannonova ostrova a Mikkelsen se s mechanikem Iverem Iversenem vydal na psích spřeženích na nebezpečnou cestu dlouhou stovky kilometrů. Záznamy skutečně našli a potvrdili, že průliv, který měl oddělovat Pearyho zemi od zbytku Grónska, neexistuje.
Když se vrátili, posádka už odplula domů na velrybářské lodi, před odjezdem jim ale ze dřeva vraku postavila chatrč a nechala v ní zásoby. Oba muži v opuštěné oblasti přečkali dvě zimy, než je v létě 1912 vyzvedli norští velrybáři. Proti ledu s Nikolajem Coster-Waldauem, který se podílel i na scénáři, vychází z Mikkelsenových vlastních vzpomínek. Dlouhou výpravu ale zhušťuje a přidává například romantickou linku se smyšlenou snoubenkou, která se Mikkelsenovi zjevuje v halucinacích.
Kde sledovat: Netflix
ČSFD: 63 %
Sněžné bratrstvo (2023): 72 dní v Andách a jména, na která film nezapomíná
Příběh letu 571 už v devadesátých letech zfilmoval Hollywood s americkými herci. J. A. Bayona ho v roce 2023 vrátil do španělštiny a k lidem, kteří ho zažili. V říjnu 1972 havarovalo v Andách letadlo uruguayského letectva, které vezlo ragbyový tým s přáteli a příbuznými do Chile. Ze 45 lidí na palubě se vrátilo jen 16. Přeživší čelili mrazu a hladu, který je přiměl jíst těla mrtvých kamarádů. Další životy si pak vyžádala lavina, která zasypala trosky. Po dvou měsících se Nando Parrado a Roberto Canessa vydali pěšky přes hory. Zhruba po deseti dnech narazili v Chile na pastevce a zbývající trosečníci se krátce před Vánoci dočkali záchrany.
Sněžné bratrstvo vychází z knihy Pabla Vierciho založené na svědectvích přeživších, kteří se na filmu sami podíleli. Hrají v něm převážně neznámí uruguayští a argentinští herci a vypravěčem je Numa Turcatti, který zemřel necelé dva týdny před záchranou. Kdykoli někdo z trosečníků zemře, objeví se na plátně jeho jméno a věk. Film se tak místo šokování kanibalismem soustředí na to, komu přeživší vděčí za život.
Kde sledovat: Netflix
ČSFD: 79 %
Co si pustit jako první
Pokud chcete komorní příběh člověka odkázaného na sebe, sáhněte po 127 hodinách. Ve Sněžném bratrstvu sledujete, jak si v nejhorších podmínkách pomáhá celá skupina, v Třinácti životech vás napíná riskantní záchranná operace. Tvůrci všech tří filmů čerpali přímo ze svědectví lidí, kteří událost zažili. Na večerní debatu „jak to vlastně bylo“ se nejlépe hodí Everest, protože se o něj dodnes přou sami účastníci. Než přišla bouře naopak ukazuje, jak výrazně může skutečný příběh změnit vymyšlená přítomnost druhého člověka.
U amputace ruky nebo transportu uspaných dětí vás možná napadne, že tohle už filmaři přehnali. Právě tyhle situace se ale skutečně odehrály. O tom, koho budete po filmu považovat za zbabělce, přitom může rozhodnout mnohem nenápadnější scéna: rozhovor ve stanu, který se podle Krakauera nikdy neodehrál.