Tohle předplatné chce každý! Netflix díky němu hlásí obří nárůst uživatelů

Navzdory počáteční vlně odporu se zdá, že si uživatelé Netflixu nový plán s reklamami poměrně oblíbili, v Česku bohužel zatím dostupný není

Levnější variantně předplatného s reklamami dává přednost 40 milionů zákazníků, tedy o 5 milionů více než v loňském roce

Díky předplatnému s reklamami se navíc daří získávat nové publikum – preferuje jej až 40 % nových uživatelů

Když začaly internetem proudit první zprávy o tom, že streamovací služba Netflix chystá novou variantu předplatného s reklamami, zvedlo to mezi diváky vlnu nevole. Nelíbila se jim představa, že by měli „platit“ za sledování reklam. Zároveň se obávali, že jakmile televizní gigant jednou reklamy zavede, bude se je snažit postupně začlenit do všech úrovní předplatného. Z nově zveřejněných statistik Netflixu ovšem vyplývá, že zákazníkům přítomnost reklam zřejmě tolik nevadí. Tento speciální typ předplatného je dostupný pouze v USA a několika dalších zemích za 6,99 USD/měsíc (cca 160 Kč bez DPH), v Česku jej ale aktivovat nelze.

Předplatné s reklamami se těší velké popularitě

Variantu s reklamami si totiž předplácí 40 milionů uživatelů, tedy o 5 milionů více než loni. V podporovaných zemích si levnější plán předplácí dokonce 40 % nových zákazníků. Zajímavá je i statistika analytické firmy Nielsen, podle níž více než 70 % majitelů tohoto předplatného tráví u Netflixu více než deset hodin měsíčně, což je o 15 % víc než u nejbližší konkurence. V praxi to znamená, že zákazníci Netflixu zareagují na reklamu s dvakrát větší pravděpodobností, než je tomu u konkurenčních streamovacích služeb či lineárního vysílání.

Hlavně s rozvahou

Netflix navíc plánuje do konce roku 2025 spustit vlastní reklamní platformu, která inzerentům poskytne nové způsoby nákupu reklamního prostoru či propracovanější způsoby vyhodnocování. Společnost zároveň ujišťuje, že své diváky nechce reklamami zahltit. „K zobrazování reklam přistupuje velmi obezřetně, protože chceme našim členům poskytnout co nejlepší zážitek,“ vysvětluje Amy Reinhard, ředitelka reklamní divize v Netflixu.

Úspěchy Netflixu dokládá i vysoká sledovanost originálních pořadů. Podle dat společnosti Nielsen měl právě Netflix v posledních třech letech více titulů v top 10 než všechny ostatní streamovací služby dohromady. Aktuálně si diváci mohou pustit třetí řadu romantického seriálu Bridgetonovi. V letošní roce se pak mohou těšit například na druhou řadu parádního seriálu Arcane na motivy hry League of Legends či pokračování filmové série Policajt z Beverly Hills s Eddiem Murphym v hlavní roli.