Tohle ohebné véčko od TCL musíte vidět. Jen škoda, že se nedostane do prodeje

Trhu s ohebnými smartphony dominuje korejský gigant Samsung, jenž s nedávno představenými modely Galaxy Z Fold 3 a Flip 3 ještě více upevnil svou pozici. Na obzoru se rýsuje několik konkurentů, nicméně ani jeden z nich prozatím nedokázal vyrobit dostatečně přesvědčivou skládačku, která by Samsung alespoň trochu ohrozila.

Čínská firma TCL měla s ohebnými telefony poměrně velké ambice, nicméně se zdá, že si ukousla příliš velké sousto. V posledních letech sice společnost ukázala veřejnosti několik velmi zajímavých prototypů, žádný z nich ale nevypadal, že by se v dohledné době měl dostat na trh. To ostatně potvrdil šéf marketingu TCL Stefan Streit ve svém prohlášení.

V oficiálním prohlášení stojí, že TCL nechce vypustit na trh ohebný telefon do té doby, než bude cena přijatelná pro co největší množství zákazníků. Aktuálně čínská společnost investovala miliardy dolarů do vývoje ohebných displejů, nicméně aktuální výrobní cena, ovlivněná mimo jiné také globální pandemií, neumožňuje TCL vytvořit cenově dostupný ohebný smartphone.

TCL odpískalo ohebné telefony, jsou údajně příliš drahé

Otázkou ovšem je, jak „cenově dostupný“ si TCL ohebný telefon představuje. Nejblíže reálné produkci byl podle všeho takzvaný Project Chicago, jenž připomínal Galaxy Z Flip 3. Ten měl mít vnitřní 6,67″ AMOLED displej, kterému sekundoval 1,1″ vnější AMOLED displej. Uvnitř se měl nacházet čipset Qualcomm Snapdragon 765G v doprovodu 6 GB RAM, 128GB vnitřní paměti a 3 545mAh baterie. Fotoaparáty měly být na zadní straně dva, konkrétně 48Mpx hlavní snímač a 16Mpx širokoúhlý objektiv. Pro selfie měla sloužit 44Mpx kamera.

Podle Streita měl tento smartphone stát pod 800 dolarů (cca 17 500 Kč bez DPH), což je výrazně méně, než za kolik se prodává Flip 3 od Samsungu. Jestli se ani tato cena TCL nezdá cenově přijatelná pro většinu zákazníků, tak se do budoucna jistě máme na co těšit.