Tohle není sci-fi: vědci vyvinuli neurální síť, kde spolu komunikují biologické a umělé neurony

Týmu vědců z Velké Británie, Německa, Švýcarska a Itálie se podařilo vyvinout neurální síť, v rámci níž spolu přes internetové spojení komunikují biologické a umělé mozkové buňky. Přiblížila se doba propojení člověka a počítače, jak o tom sní Elon Musk a jiní technologičtí vizionáři?

Tak jednoduché to nebude. Za prvé je projekt ve velmi raném stadiu a za druhé nebyly v experimentu použity neurony lidského mozku. Jak experiment probíhal? Nejprve se v laboratoři vypěstovaly mozkové neurony krys, které byly použity k předání signálu nanoelektrickým synapsím (memristorům), vyvinutým na Southamptonské univerzitě.

Biologické neurony v Itálii byly poté přeneseny k umělým neuronům v Curychu, přičemž byl proveden i zpětný přenos. Výsledkem byla jednoduchá ukázka toho, že biologické a umělé neurony je možné přimět komunikovat obousměrně a v reálném čase.

Vědci slaví první velký úspěch

„Vůbec poprvé jsme ukázali, že umělé neurony na čipu je možné připojit k mozkovým neuronům, a že mohou komunikovat tím, že mluví stejným ‚jazykem nervových impulsů,“ uvedl Stefano Vassanelli, profesor z fakulty biomedicínských věd Padovské univerzity. „Umělé a mozkové neurony byly propojeny prostřednictvím nanometrických memristorů, které jsou schopné napodobovat základní funkce reálných synapsí,“ dodal Vassanelli.

Podle toho, jak akademik „umělý mozek“ popisuje, by se mohlo zdát, že jeho hlavní aplikací bude nějaký nervový implantát, který by umožnil mozkovým nervovým sítím a neurálním sítím navzájem si rozumět, on však – alespoň v dlouhodobém výhledu – vidí jeho využití primárně v oblasti medicíny.

Konkrétně v použití umělých sítí neuronů k obnovování funkcí ztracených v důsledku nemocí centrálního nervového systému, jako je Parkinsonova choroba nebo epilepsie. „Jakmile jsou zasazeny do mozkových implantátů, budou neurony s nervovými impulsy fungovat jako jakási neuroprotéza, kde umělé neurony budou adaptivně stimulovat dysfunkční biologické neurony a tím usnadňovat uzdravení či dokonce zachraňovat funkční ztrátu,“ vysvětlil profesor.

Tým nyní pracuje na projektu financovaném Evropskou unií, v rámci nějž se technologii chystá demonstrovat na živém zvířeti a předvést také prototyp mozkem inspirované neuroprotézy.