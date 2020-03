Tohle chceme vidět v praxi: patent Huawei odhaluje originální využití prostoru kolem fotoaparátu

Telefony jsou stále větší a větší a s velikostí úměrně roste i počet fotoaparátů. Apple iPhone 11 Pro nebo Samsung Galaxy S20 Ultra mají na svých zádech velké moduly foťáků, které jsou občas terčem posměšků. Huawei Mate 30 Pro, dosud poslední vlajkový model čínského výrobce, nabízí čtveřici fotoaparátů. Ty jsou umístěny v opravdu velkém kruhovém modulu. Huawei se nad tímto prostorem zamyslel a přišel s patentem, který ukazuje možnosti jeho využití.

Huawei patent podal již v polovině minulého roku a schválen byl jen několik dní zpátky. Na přiložených snímcích je vidět silueta loňského modelu Mate 30 Pro. Okruží fotoaparátu má kolem sebe dotykovou plochu, která je využitelná pro dohromady 15 funkcí. Samozřejmostí je propojení s uživatelským rozhraním a může zobrazit budíky, příchozí hovory, notifikace nebo čas s efektním zobrazením hodin.

Již v minulosti byly k podobným funkcím využity čtečky otisky prstů a osobně mám stále v paměti například Google Pixely nebo OnePlus. Ty dokázaly například stáhnout notifikační lištu, ale v případě Huawei by se možnosti posunuly na novou úroveň. Ergonomie ovládání by však nemusela být kvůli velikosti telefonů zrovna pohodlná. Navíc se stále jedná pouze o patent a není jisté, zda se dotyková plocha kolem modulu fotoaparátu dostane do reálných modelů.