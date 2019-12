Tmavý režim až po osmé hodině večerní? Android 11 má dostat novou funkci

Android 10 se zatím usadit na hrstce zařízení, v Google ale již pracují na příští verzi, která bude pravděpodobně odhalena na tradiční jarní vývojářské konferenci I/O. Komunita na XDA-Developers postupně zjišťuje na jaké novinky se můžeme těšit – kromě udržování Bluetooth spojení v režimu letadlo nás čeká i plánovač aktivace tmavého režimu.

Tmavý režim šetří nejen displej, ale také oči uživatele, zejména ve večerních hodinách. Google Mapy se při navigování umí přepnout do tmavého režimu po západu slunce, v příští verzi Androidu by měla být tato funkce volitelná na úrovni celého systému. Google se prý chystal plánovač tmavého režimu přidat už do Androidu 10, ovšem kvůli nekompatibilitě aplikací od tohoto kroku ustoupil. Problémy se ale prý již podařilo vyřešit, a tak Google nic nebrání plánovač do systému přidat.