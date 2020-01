Tinder dostane nouzové tlačítko. Pomůže v případě nepovedeného rande

Populární seznamovací aplikace Tinder, respektive jeho mateřská společnost Match Group, podle informací deníku The Wall Street Journal pracuje na funkci nouzového tlačítka, kterým by uživatelé mohli snadno zalarmovat policii v případě, že se na rande budou cítit v ohrožení. Uživatelům v USA by se měla dostat na konci ledna.

Match Group prý na funkci pracuje s tvůrci oceňované aplikace Noonlight, která sleduje polohu uživatelů a uvědomuje úřady v případě bezpečnostních obav. Kromě Tinderu by nouzové tlačítko mělo – v následujících měsících – přibýt do dalších seznamovacích aplikací společnosti (mimo Tinder provozuje například aplikace Match.com, Hinge nebo OkCupid).