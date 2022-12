Tim Cook navštívil technologické centrum Sony v Japonsku. Něco se chystá?

Tim Cook je aktuálně na cestě mezi dodavateli Applu v Japonsku. Včera se na Twitteru pochlubil fotkou přímo z technologického centra Sony v Kumamotu. Kromě fotografie, na které je mu prezentován jeden z iPhonů, přidal i krátké poděkování firmě Sony za více než desetiletou spolupráci a zmínil také generálního ředitele Kenichira Yoshidu.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

— Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022