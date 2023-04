TikTok v Česku ztrácí na popularitě. Uživatelé se bojí sběru dat a ruší své účty

Čtyřicet tři procent mladých používá TikTok

Dvě třetiny Čechů zaznamenaly varování NÚKIB

Zaměstnavatelé TikTok na pracovních zařízeních většinou neřeší

Čínská sociální síť TikTok je v poslední době trnem v oku bezpečnostních agentur. Ty upozorňují především na poměrně rozsáhlý sběr osobních údajů uživatelů, které putují rovnou na čínské servery. Tam k nim mají přístup tajné služby druhého nejlidnatějšího státu světa, což z hlediska bezpečnosti není ideální situace. Především proto vydal varovné stanovisko k TikToku český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a v zahraničí jej pomalu už zakazují nejen na zařízeních vládních činitelů, ale také v rámci soukromého sektoru. Podle nového průzkumu NMS Market Research mají obavy také čeští uživatelé.

Z dat vyplývá, že ve věkové skupině 18 až 24 let aplikaci přestalo používat dokonce 17 procent lidí. Nejčastějším důvodem, proč Češi a Češky přestali používat TikTok jsou obavy o soukromí a bezpečnost. Uvedlo je 42 procent respondentů, kteří TikTok přestali používat. 38 % uvedlo, že je aplikace přestala bavit, 18 procent se pak snaží omezit čas na mobilním telefonu. Obavy o data, které aplikace TikTok sbírá má celkem 53 procent lidí. U mladých mezi 18 a 24 lety je to dokonce 73 procent lidí. „Ukazuje se tak, že mladí lidé mají překvapivě větší obavy o data, která o nich TikTok sbírá, než jejich rodiče,“ zmiňuje spoluautor výzkumu Michael Bouška z NMS Market Research.

Sociální síť TikTok používá v Česku podle nejnovějších dubnových dat NMS Marker Research 11 procent Čechů. Ve skupině 18 až 24 let je to 43 procent lidí. U lidí ve věku 25 až 34 let pak TikTok používá pětina z nich. V březnu vydal Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost varování, podle kterého představuje aplikace TikTok potenciální bezpečnostní riziko. Upozornění úřadu se dostalo do povědomí lidí. Jak ukazují data zdubna, varování zaznamenalo 68 procent lidí. 25 procent lidí ho naopak nezaznamenalo, zbylých 7 procent neví. Upozornění úřadu zasáhlo podobnou mírou všechny věkové skupiny včetně mladých lidí od 18 do 24 let, kteří patří mezi klíčovou skupinu uživatelů TikToku.

Výzkumníci z agentury NMS Market Research zkoumali i to, jak na varování NÚKIB reagovaly tuzemské firmy. Dvanáct procent pracujících uvedlo, že se ve firmě setkalo buď s úplným zákazem aplikace TikTok na zařízeních používaných k práci, nebo s doporučením ať TikTok odinstalují, pět procent pracujících respondentů uvedlo, že je zaměstnavatel seznámil s potenciálními riziky TikToku, rozhodnutí o používání TikToku ale nechávají na nich.

83 procent zaměstnaných pak uvedlo, že jejich zaměstnavatel aplikaci TikTok na v práci používaných zařízeních vůbec neřeší. Průzkumu se zúčastnilo 1 308 respondentů. Sběr dat probíhal na reprezentativním vzorku populace 18+ pomocí on-line dotazování v dubnu 2023.