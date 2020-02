TikTok testuje nový design profilů. Tentokrát opisoval od Instagramu

Celosvětově populární čínská aplikace na vytváření a sdílení krátkých videí TikTok testuje nový design uživatelských profilů, který je nápadně podobný Instagramu. Nově klade větší důraz na jejich personalizaci.

To, že TikTok v této oblasti jasně kopíruje Instagram, není nic neobvyklého – sociální sítě si od sebe „půjčují“ nápady a funkce prakticky neustále. Činí tak i Instagram, viz například jeho formát Instagram Stories, se kterým jako první pod názvem Stories přišel Snapchat.

Looks like TikTok is redesigning user profiles to look almost exactly like Instagram (new design vs old) pic.twitter.com/uQAHPwaZoh

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) February 3, 2020