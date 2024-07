The Sims 5 v ohrožení? Zrušení hry naznačuje životopis bývalého vývojáře

Plnohodnotné pokračování The Sims s pracovním názvem Project Mere bylo oznámeno už v roce 2022

Údajné profily bývalých i současných zaměstnanců studia Maxis ale naznačují, že došlo ke zrušení hry

Vývojáři se měli vrátit k tvorbě nového obsahu pro The Sims 4

Z hlubin internetu se vynořila informace, která patrně příliš nepotěší početnou skupinu fanoušků populární hry The Sims. Chystaného pátého dílu – známého rovněž pod pracovním názvem Project Rene – se totiž hráči možná jen tak nedočkají. Vyplývá to z informací, které údajně pocházejí z profilů některých bývalých i současných zaměstnanců společnosti Electronic Arts na sociální síti LinkedIn a podle nichž se na očekávaném pokračování aktuálně nepracuje. Místo toho se tvůrci údajně vrátili k práci na The Sims 4, které se neustále rozšiřuje o nový placený i bezplatný obsah – zanedlouho, už 25. července, ostatně vychází rozšíření s názvem Lovestruck.

Konec projektu Rene?

Project Rene se poprvé veřejně objevil na akci „Behind the Sims“ už v roce 2022. Tvůrci tehdy tvrdili, že půjde o plnohodnotné pokračování, které mimo jiné nabídne třeba plně otevřený svět. Z rozpracované verze hry mohli fanoušci vidět i několik krátkých záběrů. Nyní se však zdá, že výsledný produkt možná nikdy nedorazí na pulty obchodů, alespoň tedy v původně zamýšlené podobě.

Osudy vývojářů

Senior Game Designer, který původně pracoval na projektu Rene, se aktuálně podílí na vývoji The Sims 4, zatímco bývalý Lead Character Artist opustil vývojářské studio Maxis úplně. Na jednom ze screenshotů, který následně začal kolovat po internetu, je dokonce pokračování „Simíků“ přímo označeno za zrušené. Na tomto místě je však třeba zmínit, že pravost těchto informací nelze v současnosti spolehlivě ověřit a ani společnost Electronic Arts se ke spekulacím zatím žádným způsobem nevyjádřila.

Podobný osud shodou okolností nedávno potkal přímého konkurenta The Sims – chystaný simulátor Life by You, na němž se pracovalo už od roku 2019 v kalifornském studiu Paradox Tectonic. Vývoj však nepokračoval podle plánu a potýkal se s velkými problémy, které přibližně před měsícem vyústily ve zrušení hry a uzavření studia.