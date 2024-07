První emulátor PC her zamířil na iOS! Stáhnout ho můžete zcela zdarma

Emulátory různých systémů a konzolí jsou tady s námi už nějaký ten pátek, přičemž na mobilních zařízeních, alespoň v případě Androidu, to platí taktéž. Na konkurenčním iOS byla situace delší dobu poněkud složitější, nicméně se zásahem Evropské unie se vše značně zjednodušilo. Povinnost Applu otevřít jeho mobilní systém také obchodům s aplikacemi třetích stran způsobila rapidní nárůst různých typů emulátorů, díky kterým si můžete zahrát řadu starých konzolových her bez větších problémů.

I přes to má nyní Apple na svém kontě jedno „poprvé“ – až doposud se totiž na App Store neobjevil emulátor PC. Jak informoval server The Verge, z obchodu s aplikacemi cupertinského giganta si nyní můžete stáhnout emulátor retro počítačových her UTM SE. Emulátor je k dispozici zdarma pro systémy iOS, iPadOS a VisionOS. Vývojáři z UTM oznámili spuštění v rámci příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter).

Emulátor umožňuje uživatelům spouštět klasický software pro PC a hrát staré hry, jako je Doom a 3D Pinball pro Windows – Space Cadet. Než se však pustíte do hraní, musíte si buď stáhnout předpřipravený virtuální počítač (který můžete získat zdarma na webových stránkách UTM), nebo si vytvořit vlastní. Není to poprvé, co se UTM pokouší se svým emulátorem dostat do App Store.

We are happy to announce that UTM SE is available (for free) on iOS and visionOS App Store (and coming soon to AltStore PAL)!

Shoutouts to AltStore team for their help and to Apple for reconsidering their policy.https://t.co/HAV5JnT5GO

— UTM (@UTMapp) July 13, 2024