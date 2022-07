The Sims 4 přidává kontroverzní volbu sexuální orientace. To nejdůležitější ale chybí

Série strategií The Sims se postupem času etablovala na nejlepší dostupný simulátor života jako takového. V posledním titulu The Sims 4 ale totálně chybí jakékoliv rozhodování o romantické náklonnosti jednotlivých simíků. To se má změnit již brzy – nové rozšíření Střední škola totiž přinese možnost sexuální orientace.

V praxi to bude vypadat tak, že přímo v nástroji Vytvořit simíka budete mít možnost zvolit, zdali vaši postavu „romanticky přitahují“ muži, ženy, obojí, nebo ani jedno. Dále je zde možnost vybrat ano či ne v otázce, zda váš simík „v lásce objevuje sebe sama“. Toto nastavení určuje, jestli se sexuální orientace vašeho simíka může při hraní měnit. Na závěr vyberete, zdali se chce milovat pouze se ženami, muži, obojími, či ani jedním, přičemž tato možnost nijak nemění předtím nastavené.

Možnosti širšího nastavení pohlaví, po čemž tolik volá komunita LGBTQIA+, zatím The Sims 4 neumí. „Později budeme tuto funkci moci rozšířit i na další genderové identity, které v tuto chvíli nejsou hotové,“ uvádí trochu nešťastnou formulací EA na svých webových stránkách. V oblíbeném simulátoru tak stále chybí možnost nebinárního pohlaví: hráči musí vždy zvolit, zda vytváří muže, anebo ženu – nic mezi tím.

A ještě perlička na závěr. Přímo na blogu EA v sekci Časté otázky je záludný dotaz: „Mohu tuto funkci vypnout?“ EA odpovídá takto: „Ne. I když je pravda, že se snažíme dát hráčům možnost některé funkce libovolně zapínat a vypínat, LGBTQIA+ identity jsou nedílnou součástí života, a ne něčím, co jde prostě jen tak vypnout.“

Kontroverze budí jakákoliv taková novinka v rámci oblíbeného titulu The Sims 4. Vzpomeňte, že obdobný rozruch udělalo přidání neurčitých zájmen, nebo ještě větší dřívější novinka umožňující ženám nosit mužské oblečení, vlasy a dokonce i vousy (u mužů zase naopak kromě zmíněného ještě make-up).