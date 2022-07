Texas jako ráj pro technologické firmy? Po Tesle investuje v Austinu také Samsung

Americký stát Texas je znám pro mnoho věcí, ale jako Mekka moderních technologií nikoli. To se nicméně postupem času mění. Vysoké ceny (nejen) nemovitostí a nájmů v Silicon Valley a nepříliš příznivý daňový systém státu Kalifornie nutí nejednu společnost hledat nové útočiště. Mezi nejvýraznější „emigranty“ z prosluněného západního pobřeží Spojených států patří například automobilka Tesla a také Oracle či HP Enterprise, který se oddělil od firmy Hewlett-Packard.

Nyní hlavní město druhého největšího státu USA přitáhlo další velkou rybu – Samsung. Ten už nyní v Austinu buduje továrnu na výrobu čipsetů v hodnotě přibližně 17 miliard dolarů (cca 410 miliard korun). Tím ale jeho plány rozhodně nekončí. Čebol rovněž požádal vedení státu o daňové úlevy, aby mohl postavit rovnou 11 dalších továren, čímž by se investice vyšplhala na astronomických 192 miliard dolarů (cca 4,6 bilionu korun).

Pokud zákonodárci Samsungu skutečně přiklepnou daňové úlevy, mohla by korejská společnost ve státě vytvořit více než 10 tisíc pracovních míst, čímž by se zároveň postarala o největší ekonomickou investici v historii centrálního Texasu – dvě z jedenácti továren se mají nacházet přímo v samotném hlavním městě, zbývajících devět má poté najít své místo ve městě Taylor, které leží přibližně 40 kilometrů od Austinu. První z nových továren by mohla být uvedena do provozu v roce 2034, pakliže vše půjde podle plánu. Samsung sám může kdykoli tuto investici přehodnotit, pokud mu vedení státu Texas neudělí patřičné úlevy.