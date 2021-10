Tesla se stěhuje do jiného státu. Na vině je koronavirus i politická situace v Kalifornii

Kalifornie platí za celosvětovou mekku technologického světa, konkrétně oblast Silicon Valley. Za pozlátkem inovací se nicméně skrývá celá řada problémů, které firmy musí chtě nechtě řešit. Společnosti Tesla, která patří kontroverznímu průkopníkovi Elonu Muskovi, už nicméně došla s Kalifornií trpělivost a rozhodla se přesunout do jiného státu.

Oním státem, do kterého se Tesla rozhodla přesunout své sídlo, je druhý největší americký stát Texas. Konkrétně se firma na výrobu elektromobilů usídlí v hlavním městě Austin. To nicméně neznamená, že by se přesunuly veškeré aktivity společnosti – Musk na výročním sjezdu akcionářů všechny ujistil, že továrna na výrobu elektromobilů zůstává na svém místě ve Fremontu a dokonce nejsou v ohrožení ani plány na rozšíření výrobních kapacit o 50 procent.

Přesun sídla do Texasu se mnohým může zdát poněkud podivný, neboť v tomto státě nemůže Tesla legálně prodávat svá vozidla přímo zákazníkům. Nejedná se ovšem o uspěchané rozhodnutí. Musk již v roce 2020 vyhrožoval odchodem Tesly z Kalifornie, především kvůli nařízení shelter-in-place, které bylo reakcí na pandemii Covid-19 a ohrožovalo výrobu Tesly. Společnost dokonce jako formu protestu žalovala okres, ve kterém se nachází jejich továrna. V Texasu už od loňského roku bydlí i sám Musk a svou přítomnost v tomto státě posiluje také jiná jeho společnost, SpaceX.

V Texasu se tvoří nové Silicon Valley

Ačkoli je představa Texasu redukována na obecná klišé jako je ropa, kovbojové či seriál Dallas, v budoucnu by se z tohoto státu mohlo stát nové Silicon Valley. V posledních letech totiž do Texasu utíká z Kalifornie čím dál tím více firem, namátkou třeba Hewlett Packard či Oracle.

Důvodů k odchodu z Kalifornie je celá řada – mezi nejčastěji skloňované patří vysoké životní náklady, vysoká daňová zátěž jak pro firmy, tak pro jednotlivce či subjektivně vnímaná nižší míra svobody ve vyjádření politických postojů. Pokud bude trend přesunu ze Silicon Valley pokračovat tímto tempem, budeme v budoucnu více skloňovat město Austin, než Palo Alto či Mountain View.