Testujeme Samsung Galaxy S21 Ultra: jak fotí a nahrává video?

V redakci od minulého týdne pečlivě testujeme vlajkový model Samsungu – Galaxy S21 Ultra. Ten z celého tria modelů nabízí nejen největší displej, ale také nejlepší výbavu v čele s novým 108Mpx fotoaparátem, snímačem s 10x optickým přiblížením a širokoúhlou kamerou s autofokusem.

Podrobnou recenzi pro vás již připravuji, nicméně do redakční pošty nám chodí poměrně velké množství dotazů ohledně toho, jak Samsung Galaxy S21 Ultra fotí. Rozhodli jsme se proto připravit článek s galerií, kde si snímky z jednotlivých fotoaparátů můžete prohlédnout. Přikládáme také ukázku záznamu videa v 4K rozlišení při 60 fps.

Parametry fotoaparátů

Soustava fotoaparátů je zasazena do rozměrného modulu, který se zakusuje až do boční strany telefonu. Právě design řady Galaxy S21 je opravdu originální a povedený. Kromě čtyřech objektivů se do tohoto prostoru vešel ještě LED blesk a laserové ostření. Konfigurace jednotlivých fotoaparátů je následující:

Hlavní 108MPx snímač s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.8, velikost čipu 1/1,33″, tj. velikost pixelů 0,8 µm, ohnisková vzdálenost 24 mm

Širokoúhlá kamera s rozlišením 12 MPx, úhlem záběru 120° (ohnisková vzdálenost 13 mm), clonovým číslem f/2.2, fázovým ostřením s technologií dual pixel a velikostí čipu 1/2,55″

10MPx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením (ohnisko 70 mm), optickou stabilizací, světelností f/2.4, fázovým ostřením s technologií dual pixel a velikostí čipu 1/3,24″

10Mpx periskopický teleobjektiv s 10× optickým přiblížením (240 mm), optickou stabilizací, světelností objektivu f/4.9, fázovým ostřením s technologií dual pixel a velikostí čipu 1/3,24″

U hlavního snímače Samsung využívá technologie nona-binning, která slučuje informace z 9 sousedních pixelů do jednoho „superpixelu“ o fyzické velikosti 2,4 mikronu. Lze však fotit i do nativního 108Mpx rozlišení, což se může hodit pro následné výřezy detailů z již pořízených snímků.

Hlavní fotoaparát

Snímky pořízené Galaxy S21 Ultra mají být ve srovnání s minulou generací až 4krát barevnější a mají nabídnout širší dynamický rozsah. Nicméně podle prvních dojmů musím říci, že fotografie mi přijdou v barvách umírněnější a nejsou tak saturované jako u minulých generací. Dynamický rozsah je ale špičkový.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde.

Nadšení fotografové ocení možnost zaznamenávat snímky do 12bitových RAW souborů. Fotografie za dobrého světla jsou vynikající, ostatně nic jiného se ani nedalo očekávat. Makro snímky jsou také opět povedené, a to díky velkém čipu.

Nová je funkce pro zlepšení zaostření, kdy se pro focení použije širokoúhlý fotoaparát pro zachycení ostrosti v celé scéně. Velice dobrých výsledků se dočkáte i od portrétního režimu, a to i u selfies. Mimochodem selfie kamerka má 40 Mpx a světelnost f/2.2.

Širokoúhlý fotoaparát konečně s autofokusem

Širokáč konečně dostal autofokus, což se pozitivně projevuje na kvalitně snímků. Po prvních pár dnech jsem si také zamiloval focení makro snímků. Ty můžete skrze širokoúhlou kamerku zaznamenávat už ze čtyř centimetrů.

Schopnosti přiblížení

Samostatnou kapitolou je použití dvou teleobjektivů pro různé úrovně přiblížení. S periskopickou kamerkou lze dosáhnout až 100× přiblížení (funkce Space Zoom), kdy se o 10× zoom postará optika, zbytek má na starosti software a umělá inteligence.

Pokud pořizujete fotografii vzdáleného objektu, může se hodit funkce Zoom Lock, která zamkne požadovaný objekt v hledáčku, a jakmile přes něj „přejedete“ kamerou, tak pořídí jeho snímek. To se může hodit zejména při focení opravdu vzdálených objektů, které z ruky není snadné přesně zacílit.

Stabilizace při focení na dlouho vzdálenost je opravdu neuvěřitelná, i když se vám třese ruka, obraz na displeji je stále stabilní. Ostatně na snímky se můžete podívat sami.

Pokud je vaším cílem objekt, který AI dokáže identifikovat, je výsledek překvapivě dobrý. Podívat se můžete i na srovnání výsledků s loňským modelem S20 Ultra.

Samsung zapojuje do přibližování i hlavní snímač. Navíc pokud fotíte blízké objekty, např. metr od vás, použije se pro 3x přiblížení hlavní snímač a pro 10x přiblížení se použije teleobjektiv s 3x optickým přiblížením a provede se digitální přiblížení. To je nejspíš proto, aby telefon rychleji a přesněji zaostřil.

Focení v noci

Samsung se také chlubí vylepšeným nočním módem, kdy lze navolit delší časy pro ještě prosvětlenější snímky za zhoršeného osvětlení. Podobné možnosti známe z iPhonů. Působivěji také funguje redukce šumu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde.

Noční režim chválím zejména při focení skrze širokáč a teleobjektiv s 3x optickým přiblížením, kdy jeho použitím dosáhnete mnohem lepších výsledků. Naopak focení s 10x optickým přiblížením není za horších světelných podmínek vůbec dobré.

Záznam videa

Galaxy S21 Ultra neudělá ostudu ani jako videokamera. Telefon umí na všech čočkách zaznamenávat 4K video při 60 fps, u hlavního snímače dokonce můžete sáhnout s natáčení 8K videa při 24 fps. Je škoda, že pouze u záznamu 4K při 60 fps nejde během natáčení mezi fotoaparáty přepínat.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Vylepšen byl i režim Single Také, který umí díky výkonnější umělé inteligenci zpracovat až 5× více dat, každý snímek tak dokáže poskytnout více detailů. Nová je funkce Pohled režiséra, kdy lze natáčet video přední i zadní kamerou zároveň a v náhledu se ukazují pohledy ze všech 5 kamer.

Pokud máte k Samsungu Galaxy S21 Ultra nějaké dotazy, využijte prostoru v komentářích. Telefon budeme v redakci testovat do příštího týdne a rádi vám zodpovíme vaše otázky.