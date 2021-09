Testujeme iPhone 13 (Pro): ptejte se, co vás zajímá

Právě dnes se po celém světě začaly prodávat nové iPhony 13. Podle informací, které má naše redakce k dispozici, byly počty předobjednávek u většiny prodejců až o polovinu vyšší, než tomu bylo u předchozí generace. My v redakci testujeme základní iPhone 13 (preview) a také nejvybavenější variantu iPhone 13 Pro Max (preview). Během víkendu pro vás chystáme článek s testem fotoaparátu a záznamu videa, a v průběhu příštího týdne se můžete těšit na podrobné recenze a videopohled.

O tom, že je o letošní třináctkovou řadu velký zájem svědčí i poměrně dlouhé dodací lhůty přímo na Apple.cz. Na dodání si v případě varianty Pro počkáte téměř měsíc. Apple letos zrušil 64GB variantu, základem je nyní vždy 128GB vnitřní paměť, což je rozhodně krok správným směrem.

Náročnější uživatele rozhodně potěší nejvyšší paměťová verze s kapacitou 1 TB, která se týká modelů iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max. Zajímavé je, že Apple ve své nabídce ponechal iPhone 12 i iPhone 11. A iPhone 13 Pro dokonce v základní verzi dokonce startuje s o 1000 Kč nižší cenou, než tomu bylo u loňské generace.

Model 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 13 Mini 19 990 Kč 22 990 Kč 29 190 Kč – iPhone 13 22 990 Kč 25 990 Kč 32 190 Kč – iPhone 13 Pro 28 990 Kč 31 990 Kč 38 190 Kč 44 390 Kč iPhone 13 Pro Max 31 990 Kč 34 990 Kč 41 190 Kč 47 390 Kč

Pokud máte k novým iPhonům nějaké dotazy, případně vás zajímá nějaká konkrétní vlastnost, kterou bychom měli otestovat, využijte prostoru v komentářích. Do redakční pošty nám přišlo několik dotazů ohledně toho, zda se v iOS 15 dá adresní řádek v prohlížeči Safari přesunout zpět nahoru – možné to je a postup najdete v tomto návodu. Často jste se nás také ptali, zda lze vypnout adaptivní obnovovací frekvenci displeje (až 120 Hz). Možné to je skrze nabídku Nastavení – Zpřístupnění – Pohyb.