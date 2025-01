Testujeme Honor Magic 7 Lite: křemíková baterie poprvé ve střední třídě

Řada Honor Magic 7 se rozrostla o nového člena

Odlehčený model Lite přináší do střední třídy křemíkovou baterii s vysokou energetickou hustotou

Díky ní telefon vydrží dlouho nabitý a nebude trpět ani při extrémně nízkých teplotách

S prvními smartphony roku 2025 se roztrhl pytel – po Redmi Turbo 4 přichází další zástupce střední třídy, tentokráte od Honoru. Nový Honor Magic 7 Lite bude cílit na podobné publikum, tedy na méně náročné zákazníky, kteří ocení především dlouhou výdrž.

Honor Magic 7 Lite: elegán střední třídy

Představená novinka rozšiřuje podzimní řadu Magic 7, byť technicky se jedná pouze o přebrandovaný Honor X9c, který se nějakou dobu prodává na čínském trhu. S modely Honor Magic 7 a 7 Pro má varianta Lite společný designový prvek – výrazný kruhový modul fotoaparátu na zádech. Naopak ploché boky čínský výrobce opustil ve prospěch tenkého rámečku a zaoblené přední i zadní strany. Honor Magic 7 Lite láká na 7,98 mm tenké tělo, příjemnou hmotnost 189 gramů a zvýšenou odolnost IP64.

Přední stranu vyplňuje 6,78″ AMOLED displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a široký oválný výřez ukrývající 16Mpx selfie kamerku. V kruhovém modulu na zádech se sice nacházejí čtyři „oči“, pouze dvě však patří fotoaparátům – 108Mpx hlavnímu (optická stabilizace, světelnost f/1.8) a 5Mpx širokoúhlému (světelnost f/2.2). Dedikovaný teleobjektiv chybí, avšak Honor tvrdí, že hlavní fotoaparát zvládne až 3× bezztrátový zoom. Fotoaparátu nechybí ani pár AI funkcí, například pro odstraňování nežádoucích objektů.

Honor Magic 7 Lite pohání starší 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ve spolupráci s 8 GB RAM, kapacita úložiště je buď 256, nebo 512 GB. Čtečka paměťových karet chybí, na telefonu nenajdeme ani sluchátkový port. Potěší alespoň přítomnost infraportu.

Vícedenní výdrž a odolnost vůči nízkým teplotám

Jestli je Honor Magic 7 Lite v něčem přeborník, tak je to výdrž. Do telefonu se totiž podařilo vměstnat baterii s obří kapacitou 6 600 mAh – jedná se o uhlíkovo-křemíkový článek s vysokou energetickou hustotou, který Honor dosud nasazoval pouze do svých nejvybavenějších modelů. Honor tvrdí, že na jedno nabití lze s tímto telefonem dosáhnout až 48,4 hodiny poslechu hudby nebo 25,8 hodiny streamování videa. I téměř vybitý telefon se 2 procenty nabití prý utáhne 50 minut hovoru.

Honor se také chlubí speciálním ochranným povlakem, díky kterému má akumulátor ustát extrémní teploty – i v -30 °C má být telefon schopný zprostředkovat až 20 hodin hovoru. Nabíjení je možné výkonem maximálně 66 wattů, bezdrátové nabíjení podporované není. Operačním systémem je MagicOS 8.0 založený na Androidu 14.

Cena a dostupnost

Honor Magic 7 Lite půjde do prodeje v barvách Titanium Purple a Titanium Black, k dispozici by měl být 15. prosince. České ceny zatím neznáme, ve Velké Británii cena startuje na 399 librách, což je v přepočtu něco málo přes 12 tisíc korun. My už telefon v redakci důkladně testujeme a již brzy vám přineseme detailní recenzi.