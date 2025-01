Redmi Turbo 4: první letošní smartphone láká na vysokou odolnost a rekordně velký akumulátor

První smartphone letošního roku se jmenuje Redmi Turbo 4

Telefon zaujme designem, vysokou odolností a ohromným akumulátorem

Příští týden bychom se měli dočkat globální varianty Poco X7 Pro

Společnost Xiaomi skočila do roku 2025 pěkně zostra – z ulic měst ještě pořádně nevymizel dým z novoročních ohňostrojů a už zde máme první telefon letošního roku. Jmenuje se Redmi Turbo 4, avšak pod tímto jménem se pravděpodobně bude prodávat pouze v Číně. Již brzy se ale zřejmě na trh dostane i globální varianta.

Redmi Turbo 4: odolný elegán

Představená novinka spadá do střední třídy, avšak zklamat by neměla ani náročnější uživatele – nechybí jí elegantní design, dostatečný výkon, zvýšená odolnost a také obrovská výdrž na jedno nabití. Patrně jediným závažnějším ústupkem je plastový rámeček namísto kovového, nicméně celý telefon by měl být smontován velmi bytelně – Redmi totiž deklaruje hned trojí voděodolnost splňující krytí IP66/IP68/IP69. Telefon se tak nezalekne větších hloubek či tryskající nebo tlakové vody.

Redmi Turbo 4 je telefon moderního vzezření s plochými boky a skleněnou přední i zadní stranou s decentním zaoblením. Displej je typu LTPS OLED, na úhlopříčce 6,67″ je rozprostřeno 1 220 × 2 712 pixelů. Obnovovací frekvence obrazovky činí až 120 Hz, dotyková vrstva vyhodnocuje vstupy ještě 4× rychleji. Součástí displeje je optická čtečka otisků prstů a 20Mpx selfie kamerka se světelností f/2.2. Na zádech telefonu se nachází dva fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a clonou f/1.5

8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2

Video lze natáček maximálně ve 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu.

Pod taktovkou nového MediaTeku

Srdcem telefonu je nedávno představený 4nm čipset MediaTek Dimensity 8400, který disponuje osmijádrovým procesorem složeným pouze s velkých jader Cortex-A725. S čipsetem je spárovaná RAM s kapacitou až 16 GB a až půlterabajtové úložiště. Čtečka paměťových karet chybí, šuplíček alespoň pojme dvojici nanoSIM karet. Podporovány jsou bezdrátové standardy 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6 a NFC, nechybí ani infraport pro ovládání spotřebičů.

Devizou Redmi Turbo 4 je vysoká výdrž, výrobci se totiž podařilo do těla telefonu vměstnat akumulátor s kapacitou 6 550 mAh. Podporováno je rychlé nabíjení výkonem 90 wattů, díky kterému je možné dobít baterii z nuly na 100 procent za 45 minut. Xiaomi slibuje i dlouhou životnost – akumulátor by si měl udržet kapacitu i po 1 600 cyklech, tedy i po čtyřech letech používání. Bezdrátové nabíjení bohužel podporováno není.

Cena a dostupnost

Redmi Turbo 4 lze již nyní zakoupit v Číně, a to v černé, modré a bílé barvě za následující ceny:

12/256 GB za 1 999 CNY (asi 8 100 korun s DPH)

16/256 GB za 2 199 CNY (asi 8 900 korun s DPH)

12/512 GB za 2 299 CNY (asi 7 700 korun s DPH)

16/512 GB za 2 499 CNY (asi 10 100 korun s DPH)

Globální varianta Redmi Turbo 4 by měla být odhalena příští týden jako Poco X7 Pro, premiéra je naplánovaná na 9. ledna.