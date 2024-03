Testujeme chytré vysavače iRobot Combo j5+ a j9+: pro běžné i náročné uživatele

Značka iRobot ke konci loňského roku představila svůj vlajkový model Combo j9+

Novinku doplňuje i levnější varianta Combo j5+, která rovněž disponuje mopováním a dokovací stanicí

iRobot Roomba Combo j5+ startuje na 21 999 Kč, vybavenější model Combo j9+ pořídíte za 33 999 Kč

Chytrým vysavačům se na našem webu věnujeme už několik let. Nyní nám do redakce na test dorazily nejnovější modely z řady Combo j5 a j9. Právě označení Combo v názvu signalizuje, že robot disponuje nejen funkcí vysavače, ale funguje i jako mop pro stírání polétavého prachu. Znak + pro změnu zákazníkovi říká, že se jedná o variantu s dokovací/vyprazdňovací stanicí.

Ještě upřesněním, že nejdražší a nejvybavenější model iRobot Roomba Combo j9+ není možné koupit samostatně bez dokovací stanice, naopak cenově dostupnější, avšak stále ne úplně levná Roomba Combo j5 je dostupná jak samostatně (17 999 Kč), což se hodí zejména v těch případech, kdy chcete uklízet menší prostor a není tedy nutné tak časté vyprazdňování sběrného koše, tak i ve variantě „plus“ s vyprazdňovací stanicí, která je vhodnější pro úklid většího bytu či domu (21 999 Kč). Zákazník má navíc možnost dok v budoucnu kdykoliv dokoupit samostatně.

Oba modely se v prostoru orientují pomocí kamerové technologie vSLAM, s LiDARem jakoby se výrobci zatím příliš experimentovat nechtělo. Pokud by vás zajímalo, v čem se od sebe kamera a LiDAR coby navigační prvky liší, mrkněte se na náš starší článek, kde obě technologie porovnáváme.

iRobot Roomba Combo j5+

Robotický vysavač a mop j5 je navržen pro mokrý i suchý úklid podlah. Poměrně snadnou výměnou sběrného koše se změní z vysavače na kombinovaný vysavač a mop. Po vložení klasického sběrného koše využívá Roomba Combo j5 výkonné sání a dva proti sobě rotující gumové kartáče pro úklid podlah i koberců. Ty jsou díky své konstrukci odolné proti namotání zvířecích chlupů a zároveň sbírají vše od malých částic až po vlasy a velké nečistoty. Produkt disponuje technologií Dirt Detect, která robotu umožňuje detekovat nejvíc znečištěná místa a důkladněji je vysát.

Součástí je i přehledná mobilní aplikace, skrze kterou lze robota na dálku ovládat či plánovat úklid. S každým úklidem se navíc iRobot učí a vytváří si inteligentní mapu, v rámci které bere v potaz vaše specifické preference úklidu. Samozřejmě je možné nastavit zóny bez vytírání, aby robot věděl, že se má vyhnout například kobercům. Systém dokáže rozpoznat až 80 běžných předmětů, kterým se následně vyhne. V praxi může jít například o misku s granulemi, kabely, oblečení, boty, ponožky, batohy a hračky, aby se nezasekl a dokončil práci.

iRobot Roomba Combo j9+

Tento model představený v prosinci minulého roku cílí na ty nejnáročnější zákazníky. Svědčí o tom i velmi sebevědomá cena 33 999 Kč, která jej řadí mezi nejdražší produkty na trhu. Přímo v dokovací stanici najdete kromě prostoru pro sběr prachu i nádobku na vodu, ze které se robot při mopování automaticky doplňuje. Podle slov výrobce jde rovněž o vůbec nejtišší dokovací stanici na trhu, nicméně je škoda, že oproti konkurenci nenabízí i automatické vysoušení mopovacího hadříku.

Zajímavě působí funkce SmartScrub, která se snaží simulovat skutečné vytírání pohyby tam a zpět pod důsledným tlakem výsuvného mopovacího ramena. I v tomto případě se robot s každým úklidem učí a mapuje jednotlivé lokace v místnosti, pro které si pak umí podle míry znečištění sám nastavit intenzitu sacího výkonu či počet průjezdů.

V průběhu následujících dvou týdnů se na našem webu můžete těšit na podrobnou recenzi modelu Combo j9+, který právě začínáme testovat. Pokud máte k oběma produktům nějaké dotazy, dejte nám vědět do komentářů a my se na ně budeme snažit odpovědět právě v chystaném testu. Na rovinu je ale třeba zmínit, že to oba modely ve srovnání s konkurenčními produkty, například od Xiaomi, Roborocku či Dreame, nebudou mít vůbec jednoduché. Roboti z této trojice čínských značek totiž mnohdy nabízejí pokročilejší funkce, jako například přesnější mapování, orientaci pomocí LiDARu, či vysoušení mopovacích podložek, a v neposlední řadě i příznivější cenu. A právě ta často bývá pro koncového zákazníka jedním z klíčových faktorů, který rozhoduje o koupi.