Test Volkswagen Arteon Shooting Brake (2021): nejstylovější auto od Volkswagenu

Volkswagen Arteon spatřil světlo světa v roce 2017, kdy se zařadil nad Passat. S trochou nadsázky jde o podobný případ jako Audi Q8, které zaujalo pozici stylovějšího Audi Q7. Podobný případ potkal Volkswagen Arteon, který míří na zákazníky, již chtějí stylovější auto. Ostatně dnes jde vedle Touaregu o vlajkovou loď, kterou si od Volkswagenu můžete koupit.

Čas je však neúprosný, a tak po třech letech přišel čas na modernizaci, se kterou dorazilo nejen několik novinek, ale především i nová karosářská verze, kterou najdete například v nabídce Mercedesu, ale také Porsche, jež nevyužívá název Shooting Brake, ale Sport Turismo.

Decentní změny

Modernizace přinesla jen několik málo novinek. Jak už to tak bývá, jde především o oba nárazníky či nové světlomety, na které navazují lamely v masce chladiče. Nová karosářská verze logicky přinesla nejvíce změn právě na zadní straně. Pokud byste přemýšleli, jaká česká slova nejlépe definují spojení Shooting Brake, tak se osobně domnívám, že se jedná o stylovější „kombík“.

Přepracovaná je také palubní deska, která dostala nový infotainmentový systém. Nechybí dřevěný dekor či multifunkční volant s novým logem Volkswagenu. Ten má na sobě několik ovládacích tlačítek, která jsou dotyková. Chvilku mi trvalo, než jsem si na ně zvyknul. Osobně bych dal přednost klasické hardwarové variantě, ale pokrok nezastavíme. Příjemné je však ovládání hlasitosti, kdy nemusíte tlačítka pouze mačkat, ale stačí po nich prstem přejet, čímž se hlasitost zvýší či sníží.

Sekne mu to!

Přiznám se, že z fotografií jsem byl poněkud skeptický, jak Shooting Brake bude ve skutečnosti vypadat. O to více jsem pak byl překvapený, jak mu to může slušet. Své jistě udělala 20palcová kola Rosario či krásný „tyrkysový“ lak, který okolí velmi obdivovalo. Však posuďte sami, jak pohledná konfigurace se s Arteonem Shooting Brake dá poskládat.

Po otevření si všimnete bezrámových okének. Trochu jsem se obával, jaký bude panovat klid v interiéru při dálničních rychlostech, a byl jsem poněkud příjemně překvapený. Nějaký ten podíl na tom budou mít jistě i akustická okna.

Pohledný univerzál

Shooting Brake pojme 565 litrů zavazadel, tedy pouze o dva litry více než standardní Arteon. Po sklopení sedadel pak rozdíl naroste o 75 litrů na konečných 1632 litrů. V zavazadelníku vám život s nákupy usnadní háčky, v případě cest na hory oceníte průvlak na lyže.

Líbit se může nejen vaším očím, ale rozmazlovat vás může i uvnitř. Například vaše záda si mohou dopřát masáž, a to jak na pozici řidiče, tak i spolujezdce. Jen nečekejte tak příjemné masážní módy jako v modelech od Volva či Mercedesu.

Nechybí funkce vyhřívání či klimatizování, podobně jako velké množství jízdních asistentů. Adaptivní tempomat umí zcela zastavit a následně se rozjet, což je v zacpané Praze funkce, která vám bude dělat radost. Samozřejmostí je jeden z nejvíce podceňovaných pomocníků – hlídání mrtvého úhlu, podobně jako Matrix LED světlomety, které jsou sice za příplatek, ale i kdybyste měli mít ve vaší specifikaci jen jednu jedinou položku mimo sériovou výbavu, pak bych doporučoval právě světlomety.

Ostatně skvěle hrající soundsystém Harman Kardon ne každý ocení, i na klasickém (neadaptivním) podvozku Arteon funguje velmi dobře a ani tažné zařízení není něčím, co každý z nás nutně potřebuje. Co bych ještě vyzdvihl, je prostornost. I na zadních sedadlech budete mít dostatek místa. Jen počítejte s tím, že na delší cesty je nejlepší variantou vzít pouze tři kamarády. Samozřejmě že na zadní lavici tři lidi posadíte, ale není to dvakrát pohodlné řešení.

Zase o kus chytřejší

Po vzoru sourozenců dostal Arteon nový infotainment. Základní obrazovka se skládá z několika widgetů, podobně jako tomu nedávno bylo v případě testovaného Volkswagenu Touareg. Jedná se o třetí generaci systému, který se zobrazuje na displeji o úhlopříčce osm palců. Celé ovládání je jednoduché a intuitivní. Pochválit musím přítomnost hardwarového tlačítka pro vypínání systému start/stop, které se více a více ukrývá právě do infotainmentových systémů. V případě, že by vám systém od německé automobilky nevyhovoval, můžete využít bezdrátové Apple CarPlay nebo Android Auto.

Už před modernizací měl Arteon digitální přístrojový štít a nejinak je tomu i po modernizaci. 10,25palcový displej umožňuje zobrazit celkem tři druhy uspořádání informací. První vykresluje klasické budíky, druhé celý displej rozdělí na několik políček, kde vidíte různé informace, a poslední je nejvíce minimalistické, kdy se zobrazují informace na dolní a horní liště a mezi nimi pouze informace o rychlosti.

I Arteon už sází primárně na USB-C, které najdete jak ve středovém tunelu, tak je i k dispozici pro cestující na zadní lavici. Tunel dále nabízí dvě drážky na nápoje, ale také bezdrátové nabíjení pro váš chytrý telefon. Ten pak můžete využívat i pro ovládání vybraných funkcí auta, a to díky We Connect Plus. Tato služba zahrnuje aktuální informace o cenách na čerpacích stanicích, parkovištích, ale samozřejmě i o dopravě.

Manažerský manekýn

Jestli si chcete pořídit nějaké to sportovní nářadí s logem Volkswagenu na kapotě, pak se budete muset poohlédnout po něčem, co se jmenuje Volkswagen Golf R. Pokud to stejné bude očekávat od Arteonu, budete zklamaní.

Arteon to hraje na klid a na pohodu s tím, že pod kapotou máte rozumné stádo koní, které s autem umí slušně zahýbat, ale zároveň je celá pohonná jednotka dost úsporná. Dvoulitrový naftový čtyřválec už není dopovaný dvojicí turbodmychadel, ale spokojit se musí pouze s jedním. Nejsilnější naftový motor v nabídce tak nenabízí 240 koní a 500 Nm jako dříve, ale řidiči se musejí spokojit se stádem rovných 200 koní.

Osobně jsem Arteon protáhl po Praze, po dálnicích i rychlostních komunikacích, kdy jsem plynový pedál s podlahou seznamoval častěji, než by bylo zdrávo. I tak to znamenalo spotřebu 7,3 litru na sto. Ostatně po více než 2600 kilometrech se spotřeba zastavila na 7,4 litrech. Velmi příjemnou věcí je i fakt, že na nádrž se dá najet více než 900 kilometrů.

Pohon všech kol? Otázka priorit i peněz

Jedna věc je mít pořádné stádo koní, ale druhou je ono stádo poslat na silnici. Sedmistupňová převodovka DSG funguje výborně, a přestože šlo pouze o předokolku, problém nebyl ani s přenosem na silnici. Jakmile lehce nachumelilo, občas se kontrolka rozblikala, ale rozhodně to nebyl důvod, proč byste hned měli přemýšlet o čtyřkolce. Pokud byste však chtěli, v nabídce samozřejmě je.

Pro někoho může být pohon všech kol i otázkou rozpočtu. Nebudeme si nalhávat, že Arteon je dostupný kus auta. Ano, cena sice startuje lehce pod hranicí 900 tisíc korun, ale za tyto peníze dostanete úplně jinou motorizaci, ale také výbavu. Jakmile se budete chtít nechat rozmazlovat a pod kapotou mít nejsilnější naftový motor, pak se cena již dostává přes jeden milion korun. Testovaný kus se vyhoupl lehce nad hranici 1,5 milionu korun.

Až čas ukáže, jak si povede

Arteon je bezesporu dobré auto. Nebojím se ho označit i za to nejzajímavější, co si aktuálně můžete z nabídky německé automobilky vybrat. Krásně vypadá, skvěle jezdí a je dostatečně reprezentativní. Ne že bych měl něco proti Passatu, ale Arteon má v pomyslném žebříčku sociálního statusu přeci jen o něco vyšší příčku. A nenamlouvejme si, že to pro spoustu chlapů není důležité.

Osobně nedokáži říct, zda bych do své garáže postavil raději Shooting Brake, nebo dal přednost klasice. Jedná se o osobní preference a to, co se bude líbit mně, se nemusí líbit vám. Co se však Arteonu nedá vytknout, jsou nadprůměrné jízdní vlastnosti, dobře zpracovaný interiér, skvělé světlomety a v případě testované motorizace i rozumná spotřeba s ohledem na výkon, který pod vaší pravou nohou máte k dispozici.

Model Volkswagen Arteon Shooting Brake Základní cena 1 155 900 Kč Cena testované výbavy 1 539 400 Kč Výkon 147 kW / 200 koní Zdvihový objem 1968 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 7,9 Maximální rychlost (km/h) 233 Spotřeba paliva na 100 km 4,7 l (kombinovaná) Zavazadlový prostor 565 litrů Délka 4866 mm Šířka 1871 mm Výška 1442 mm Rozvor nápravy 2835 mm Hmotnost 1725 kg Objem palivové nádrže 66 litrů

Široký repertoár jízdních asistentů, podobně jako systémů v čele s CarPlay či Android Auto je něčím, co se v dané cenové relaci prostě očekává. O to, že by si Arteon Shooting Brake nenašel své zákazníky, se nebojím. Otázkou je, kolik jich bude.